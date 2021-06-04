Кримськотатарський телеканал ATR отримає фінансування з держбюджету – Мінреінтеграції

Кримськотатарський телеканал ATR отримає фінансування з держбюджету. Про це повідомила пресслужба Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
«3 червня 2021 року було оголошено про проведення закупівель на суму 24,987 млн гривень на створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні кримськотатарською та, за потреби, іншими мовами для авдиторії корінних народів. Закупівлі проведено із застосуванням переговорної процедури, що обґрунтовано відсутністю конкуренції з технічних причин. А саме, згідно з листом Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, єдиним каналом, що здійснює мовлення кримськотатарською мовою на територію АР Крим та м. Севастополь є канал ATR. Власне, ATR і став переможцем закупівель», – мовиться у повідомленні.
У лютому Європейський парламент закликав Україну забезпечити фінансування для кримськотатарського телеканалу ATR. Перед цим Резніков стверджував, що звернувся до іноземних держав з проханням допомогти ATR матеріально.
Раніше керівництво телеканалу ATR звинуватило Мінреінтеграції України у навмисній затримці фінансування телеканалу.
До цього в Мінреінтеграції повідомили, що Україна витратить близько 50 мільйонів гривень на підтримку каналів, які транслюються на Крим і Донбас. Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко при цьому уточнив, що міністерство пропонує розподілити ресурси на кілька лотів. За його словами, звернення на отримання фінансової допомоги вже подали 14 мовників.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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