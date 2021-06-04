Кримськотатарський телеканал ATR отримає фінансування з держбюджету – Мінреінтеграції

Кримськотатарський телеканал ATR отримає фінансування з держбюджету. Про це повідомила пресслужба Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«3 червня 2021 року було оголошено про проведення закупівель на суму 24,987 млн гривень на створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні кримськотатарською та, за потреби, іншими мовами для авдиторії корінних народів. Закупівлі проведено із застосуванням переговорної процедури, що обґрунтовано відсутністю конкуренції з технічних причин. А саме, згідно з листом Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, єдиним каналом, що здійснює мовлення кримськотатарською мовою на територію АР Крим та м. Севастополь є канал ATR. Власне, ATR і став переможцем закупівель», – мовиться у повідомленні.

У лютому Європейський парламент закликав Україну забезпечити фінансування для кримськотатарського телеканалу ATR. Перед цим Резніков стверджував, що звернувся до іноземних держав з проханням допомогти ATR матеріально.

Раніше керівництво телеканалу ATR звинуватило Мінреінтеграції України у навмисній затримці фінансування телеканалу.

До цього в Мінреінтеграції повідомили, що Україна витратить близько 50 мільйонів гривень на підтримку каналів, які транслюються на Крим і Донбас. Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко при цьому уточнив, що міністерство пропонує розподілити ресурси на кілька лотів. За його словами, звернення на отримання фінансової допомоги вже подали 14 мовників.