Власника кримськотатарського телеканалу ATR хочуть засудити в Криму до 19 років ув’язнення – адвокат

У підконтрольному Росії Верховному суді Криму 2 грудня для власника кримськотатарського телеканалу ATR Ленура Іслямова прокурор Роман Лобов запросив 19 років колонії суворого режиму, повідомив проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Микола Полозов.

«Прокурор зажадав за звинуваченням в диверсії 15 років позбавлення волі, за звинуваченням у створенні батальйону – 12 років позбавлення волі з обмеженням в один рік і по шести епізодах публічних закликів – один рік позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму», – повідомив адвокат.

За його словами, в матеріалах справи фігурує близько п’ятнадцяти осіб, які в разі обвинувального вироку Ленуру Іслямову, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за аналогічною статтею.

«Стосовно учасників незаконного збройного формування, вже винесені вироки, які згадувалися в матеріалах кримінальної справи мого підзахисного. Тому я не виключаю, що кримінальні переслідування відносно кримських татар за подібними епізодами тільки посиляться після вироку», – додав Полозов.

Вирок стосовно Іслямова в Криму планують винести 10 грудня. Сам Іслямов поки не коментував сьогоднішнє засідання. Але раніше він називав російський процес проти себе в Криму «судилищем».

Кримінальну справу проти Ленура Іслямова російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) відкрила в жовтні 2015 року і оголосила його у федеральний розшук.

Російська влада звинувачує Іслямова в створенні збройного формування, в скоєнні диверсії, а також в шести епізодах публічних закликів до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії з використанням засобів масової інформації.