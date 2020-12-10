Суд у «справі Ленура Іслямова» в анексованому Криму схвалив позови «потерпілих організацій» на 50 млн рублів – адвокат

10 грудня на засіданні підконтрольного Росії Верховного суду анексованого Криму, під час якого винесли заочний вирок власнику кримськотатарського телеканалу ATR Ленуру Іслямовау, також були схвалені цивільні позови організацій, які фігурують у справі, на суму понад 50 млн рублів. Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

«Суд задовольнив цивільні позови низки потерпілих організацій на суму понад 50 мільйонів рублів. За рештою вимог низки потерпілих організацій на суму понад мільярд рублів, суд ухвалив рішення передати на окремий розгляд в цивільному порядку», – написав Полозов у фейсбуці.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 10 грудня заочно засудив до 19 років позбавлення волі в колонії суворого режиму власника телеканалу ATR Ленура Іслямова. Так, Іслямова визнали винним за всіма пунктами обвинувачення: «організації диверсії, створенні незаконного збройного формування і закликах до порушення цілісності Росії».

Також колегія суддів у вироку винесла заборону Іслямову брати участь в діяльності ЗМІ терміном на 2 роки і обмеженням свободи на 1 рік.

Іслямов повідомив в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що оскаржить вирок у Європейському суді з прав людини.

Кримінальну справу проти Ленура Іслямова російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) відкрила в жовтні 2015 року і оголосила його у федеральний розшук.

Російська влада звинувачує Іслямова в створенні збройного формування, в скоєнні диверсії, а також в шести епізодах публічних закликів до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії з використанням засобів масової інформації.