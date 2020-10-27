В анексованому Криму почався розгляд справи щодо обвинуваченого в участі в «українському нацбатальйоні»

У підконтрольному Росії Кіровському районному суді 27 жовтня відбулося перше засідання по суті у справі Меджита Аблямітова, обвинуваченого в участі в «українському нацбатальйоні», передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Засідання пройшло без слухачів, в залі суду були присутні тільки учасники процесу. Таке рішення суд мотивував введеними на території Криму карантинними заходами. Сьогодні в ході першого засідання по суті сторона обвинувачення зачитувала обвинувальний висновок у справі. Також Меджит Аблямітов висловився щодо обвинувального висновку. Меджит ще раз в ході засідання заявив, що він є громадянином України і винним себе не вважає», – розповів адвокат Айдер Азаматов.

Крім того, суд вирішив проводити процес в закритому режимі, додав адвокат.

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19 серпня ФСБ Росії стверджувала, що затримала жителя Кіровського району Криму, якого підозрюють в участі в «українському націоналістичному батальйоні». У ФСБ стверджують, що кримчанин в 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив «у батальйон імені Номана Челебіджихана, створений Ленуром Іслямовим».

Прокуратура АРК почала кримінальні провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку у громадянина України.

Дискусія про створення кримськотатарського батальйону в складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року.

У Національній гвардії України, яка входить до системи Міністерства внутрішніх справ України, зазначали, що заяви про створення в їхній структурі «кримськотатарського батальйону», залишаються поки на рівні заяв, які не закріплені законодавчо.

Ленур Іслямов закликав присвоїти створюваному «кримськотатарському батальйону» імені Номана Челебіджихана номер військової частини.