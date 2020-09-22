Кримчанин, звинувачений в участі у «нацбатальйоні», давав свідчення під тиском ФСБ – адвокат

Кримчанин Меджит Аблямітов, якого підозрюють в участі в «українському націоналістичному батальйоні», давав свідчення «під морально-психологічним тиском», повідомив в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Айдер Азаматов.

За його словами, в будинку Аблямітова провели три обшуки за участю його рідних.

«Перший обшук провели за участю його брата, після чого його забрали у відділення поліції і відпустили. Другий обшук був за участю Меджита Аблямітова. Потім його забрали в поліцію, передали співробітникам ФСБ. І вже третій обшук провели співробітники ФСБ. Процесуально це відображено як один обшук, протокол обшуку один, але по факту було три», – розповів Айдер Азаматов.

Адвокат припускає, що в будівлі ФСБ на Меджита Аблямітова тиснули.

«Він найбільше переживав не за себе, а за родичів. У нього хворіє мама. Він був дуже пригнічений морально-психологічно. Він не розумів суть висунутого обвинувачення і не усвідомлював, які свідчення дає. Тобто в батальйоні він нібито перебував зі зброєю. Він не заперечує перебування в батальйоні, але зі зброєю він там не був, не проходив ніякі навчання», – підкреслив Азаматов.

За словами адвоката, досудове слідство перебуває на стадії завершення. Справу розглядатиме підконтрольний Росії Кіровський райсуд анексованого Криму.

«Слідчий повідомив, що попереднє слідство закінчено. Надав нам всі матеріали кримінальної справи. Ми з ними ознайомилися, в тому числі і Меджит Аблямітов. Швидше за все, в кінці цього тижня, можливо наступного, буде надано мені і моєму підзахисному обвинувальний висновок після узгодження прокуратури, і справа буде направлена до суду», – повідомив адвокат.

В управлінні ФСБ Росії по анексованому Криму публічно не коментували заяву адвоката.

19 серпня ФСБ Росії стверджувала, що затримала жителя Кіровського району Криму, якого підозрюють в участі в «українському націоналістичному батальйоні». У ФСБ стверджують, що кримчанин в 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив «у батальйон імені Номана Челебіджихана, створений Ленуром Іслямовим».

Прокуратура АРК почала кримінальні провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку у громадянина України.