Власника телеканалу ATR  Іслямова заочно засудили в Криму до 19 років ув’язнення

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 10 грудня заочно засудив до 19 років позбавлення волі в колонії суворого режиму власника телеканалу ATR Ленура Іслямова, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Так, Іслямова визнали винним за всіма пунктами обвинувачення: «організації диверсії, створенні незаконного збройного формування і закликах до порушення цілісності Росії».

Також колегія суддів у вироку винесла заборону Іслямову брати участь в діяльності ЗМІ терміном на 2 роки і обмеженням свободи на 1 рік.

Сам Іслямов поки не коментував сьогоднішнє засідання. Але раніше він називав російський процес проти себе в Криму «судилищем».

Кримінальну справу проти Ленура Іслямова російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) відкрила в жовтні 2015 року і оголосила його у федеральний розшук.

Російська влада звинувачує Іслямова в створенні збройного формування, в скоєнні диверсії, а також в шести епізодах публічних закликів до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії з використанням засобів масової інформації.