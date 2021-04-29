Нацрада не переоформила супутникову ліцензію каналу «НАШ»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не переоформила ліцензію каналу «НАШ» на супутникове мовлення. Про таке рішення на засіданні 28 квітня пресслужба ради повідомила 29 квітня.

За повідомленням, компанія «НАШ 365», якій належить канал, подала заяву на переоформлення, тому що до супутникового ретранслятора «AMOS-3» додається «ASTRA-4A».

«Але з огляду на порушення телеканалом законодавства України і ухвалені щодо них санкції, члени регулятора обговорили наявність ознак маніпуляції щодо виконання компанією вимог, які були поставлені регулятором перед переоформленням ліцензії», – йдеться в заяві.

За словами голови Нацради Ольги Герасим’юк, регулятор стежив за тим, як компанія виконує свої зобов’язання, і має «сумніви щодо того, що вона підійшла до цього добропорядно».

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Претензія регулятора стосувалася зокрема того, що 6 квітня на супутнику ASTRA-4 з’явилося повідомлення, що канал «НАШ» не мовить, а вже 14-го числа супутник транслював мовлення під логотипом «Максі ТВ». Паралельний моніторинг програм із логотипами «НАШ» і «Максі ТВ» виявили, що в ефірі з’являється однаковий продукт із різницею в 5-6 секунд.

«Ми будемо робити більш ретельний моніторинг обох мовників, але вже зараз можемо сказати, що це така спроба ввести нас в оману, бо до ухвалення рішення про це переоформлення щодо двох супутників одночасно, ліцензіат робить аналогічну версію і транслює її з технічними параметрами ТОВ «Наша Прага», – цитує пресслужба члена ради Максима Онопрієнка.

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Як повідомляє регулятор, директора «НАШ» Олена Рудік вказала на контракт між її каналом і «Максі ТВ» на використання програм у своєму ефірі.

Попри це, семеро з восьми членів Нацради утрималися від голосування, тож рішення не було ухвалене. Герасим’юк зазначила, що питання вимагає додаткового дослідження.

На цьому ж засіданні Нацрада оштрафувала телеканал «НАШ» на загальну суму понад 200 тисяч гривень за порушення українського законодавства, зокрема – появу бойовика «ЛНР» Родіона Мірошника в ефірі.