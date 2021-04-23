У Херсонській ОДА прокоментували відсутність українського мовлення поблизу Криму

У Херсонській обласній державній адміністрації щодо ситуації з відсутністю українського мовлення в районах, які межують з окупованим Кримом, заявили, що зараз цим питанням займаються разом із Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Як повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, про це заявив голова ОДА Сергій Козир.

«Ви знаєте, що в деяких наших районах, прилеглих до тимчасово окупованому Криму, немає українського мовлення. І зараз ми разом із Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розробляємо «дорожні карти» для того, щоб реалізувати і запустити там українське мовлення, щоб люди отримували наш контент – ту інформацію, яка буде давати опір тому «зомбуванню», яке вони отримують зараз», – сказав Козир.

Раніше «Кримська правозахисна група» провела моніторинг поширення телевізійного сигналу на півдні Херсонської області. У восьми населених пунктах, охоплених моніторингом, вдалося зловити російське телебачення. Сигналу українського телебачення в цих населених пунктах зловити не вдалося.

Тим часом, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій оголосило перший тендер для українських телерадіомовників на територію анексованого Криму.

Росія припинила мовлення українських ЗМІ на контрольованих нею територіях України – в анексованому Криму та на окупованій частині Донбасу. Українські засоби масової інформації шукають можливості доносити свій сигнал до аудиторії на непідконтрольній Києву території.