Правозахисники повідомили про нову хвилю блокування українського FM-мовлення в Криму

Сигнал українських FM-радіостанцій в грудні працює тільки у 7 із 19 населених пунктів окупованого Росією Криму, повідомляє Кримська правозахисна група.

«Ситуація з поширенням українського сигналу погіршилася. В грудні сигнал українських FM-радіостанцій зафіксовано лише в 7 з 19 населених пунктів. У вересні цього року українське мовлення було доступно в 12 населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

За даними правозахисників, поблизу КПВВ «Чонгар», на окупованій території півострова, можна послухати програми чотирьох українських FM-радіостанцій, та дві українські радіостанції чутно з боку Криму біля КПВВ «Чаплинка».

«Водночас у 13 населених пунктах з 19 на деяких частотах зафіксовано одночасне мовлення двох станцій – української та російської. Через такі перешкоди прослуховування передач на цих частотах унеможливлюється. Це свідчить про цілеспрямоване блокування українського FM-радіомовлення російськими станціями», – йдеться в повідомленні.

У вересні Кримська правозахисна група повідомляла, що на півночі Криму російська влада встановили нову вишку для блокування сигналу українських FM-станцій.

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У середині листопада 2019 року проєкт Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії почав цілодобове мовлення з Чонгара (південь Херсонської області) на середніх хвилях на частоті 648 АМ. Також Радіо Крим.Реалії мовить на частоті 105,9 FM на північний Крим.

Росія припинила мовлення українських ЗМІ на контрольованих нею територіях України – в анексованому Криму та на окупованій частині Донбасу. Українські засоби масової інформації шукають можливості доносити свій сигнал до аудиторії на непідконтрольній Києву території.