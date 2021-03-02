Телеканал «Дом» розширив мовлення в окупованому Криму та на Донбасі

Телеканал «Дом» з 1 березня розширив своє мовлення в окупованому Криму та на окупованих територіях Донбасу. Про це повідомила генеральний директор державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» Юлія Островська.

«Якщо раніше у нас, наприклад, був тільки один передавач, який працював на Луганську область, щоб уникнути перетину контенту з материнськими каналами, то тепер їх стало п’ять. На Крим – шість, на Донецьку область – сім. Разом – 18. Також з 1 березня ми вийшли на супутник Astra. Тому що іншим способом до Криму сигнал, на жаль, доставити дуже складно. До того ж 30 відсотків населення споживає контент саме через супутник. Також ми присутні й активно розвиваємося на діджиталплатформах. Таким чином число наших потенційних глядачів зростає в рази», – заявила Островська.

Крім того, за її словами, прямий ефір можна дивитися на сайті телеканалу «Дом» і в плеєрі на сайті телеканалу UATV.

Цілодобовий розважально-інформаційний телеканал «Дом» розпочав мовлення 1 березня на базі державного телеканалу іномовлення UATV. Канал транслюється в цифровому і аналоговому форматі на тимчасово окупованих територіях України, його контент доступний також на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах.