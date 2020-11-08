Резніков розповів, коли телеканал «Дом» перейде «під опіку» міністерства, і про плани його розвитку

Віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив, що цілодобовий розважально-інформаційний телеканал «Дом», що мовить на окуповані території, перейде під управління очолюваним ним міністерством після того, як будуть завершені усі необхідні процедури.

«На сьогодні відбуваються процедури. Поки що телеканал «Дом» знаходиться під опікою Міністерства культури та інформаційної політики. Але принципове рішення ухвалене про передачу «Дому» під опіку нашого міністерства. І остаточну крапку поставить парламент, якщо ухвалить рішення про бюджет на 2021 рік, в якому будуть виділені кошти на фінансування саме міністерства, яке я очолюю. Я маю надію, що ми отримаємо співпрацю з телеканалом «Дом», – повідомив Резніков.

За його словами, відомство нині відпрацьовує систему донесення сигналу на окуповані території – «не тільки телевізійного, але й телерадіомовлення та інших варіантів», додав Резніков.

«Це виклик, над ним ми працюємо. Думаю, що через певний період часу ми зможемо, навіть пропрацювавши, розказати, яка це буде безпосередньо програма. Телеканал «Дом» – це один із інструментів, який має доносити цей сигнал, але не єдиний», – зазначив Олексій Резніков.

Цілодобовий розважально-інформаційний телеканал «Дом» розпочав мовлення 1 березня на базі державного телеканалу іномовлення UATV. Канал транслюється в цифровому і аналоговому форматі на тимчасово окупованих територіях України, його контент доступний також на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах.