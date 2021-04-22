Оголошено перший тендер для українських телерадіомовників на територію Криму – Мінреінтеграції

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій оголосило перший тендер для українських телерадіомовників на територію тимчасово окупованого Криму, повідомив віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

«Сьогодні ми запустили процедуру першого, але далеко не останнього тендера для телерадіокомпаній, які здійснюють мовлення на тимчасово окуповані Російською Федерацією території України, а саме на територію АР Крим та міста Севастополя. Принагідно хочу запросити всіх до участі», – заявив Резніков.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада під час перегляду бюджету підтримає збільшення фінансування телерадіокомпаній, які здійснюють мовлення на тимчасово окуповані території.

Наразі для підтримки мовлення на Кримський півострів, і на окуповані території Донеччини та Луганщини передбачено 50 мільйонів гривень, зазначив посадовець.

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«Я вже неодноразово звертався до народних депутатів під час найближчого коригування бюджету на 2021 рік збільшити підтримку мовників на вразливі території до 100 мільйонів гривень. Це дасть змогу не втратити тих, хто вже на межі», – сказав Резніков.

Оголошення про початок процедури тендеру для українських телерадіомовників на територію Криму розміщено на платформі Prozorro. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 8 травня 2021 року. Старт тендерного аукціону – 11 травня. Оголошена вартість становить 4 мільйони, однак вона може бути зменшена під час торгів.

Росія припинила мовлення українських ЗМІ на контрольованих нею територіях України – в анексованому Криму та на окупованій частині Донбасу. Українські засоби масової інформації шукають можливості доносити свій сигнал до аудиторії на непідконтрольній Києву території.