Верховний суд оголосив перерву у розгляді скарги на санкції щодо телеканалу «112 Україна»

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 31 травня продовжив розгляд скарги на санкції щодо телеканалу «112 Україна».

«Під час судового засідання Суд оголосив письмове клопотання Служби безпеки України про розгляд справи в закритому судовому засіданні з повним фіксуванням його перебігу за допомогою звукозаписувального технічного засобу із додержанням вимог законодавства України у сфері охорони державної таємниці. Клопотання обґрунтовано тим, що деякі документи (що підтверджують наявність правових підстав для застосування до позивача санкцій), надані СБУ, містять інформацію, яка становить державну таємницю», – мовиться у повідомленні суду.

Зазначається, що клопотання задовольнили частково: у закритому режимі розглядатимуть докази, що містять державну таємницю.

«Також у ході засідання представники позивача повідомили, що не змогли ознайомитися з матеріалами справи, оскільки Служба безпеки України їм не надала доступу та допуску до державної таємниці, хоча вони ще в квітні подавали відповідні звернення до СБУ З урахуванням оформлення учасниками справи дозволів та допусків до державної таємниці, необхідних для подальшого розгляду справи, у судовому засіданні оголошено перерву», – повідомили у ВСУ.

Коли відбудеться наступне засідання, мають повідомити додатково.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».