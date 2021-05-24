Верховний Суд розглядає позов Марченко щодо оскарження санкцій: суддя взяв самовідвід

Касаційний адміністративний суд при Верховному суді продовжив термін розгляду справи про оскарження дружиною голови політради «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука Оксаною Марченко санкцій проти неї. Про це суд повідомив 24 травня.

Як зазначають у суді, Служба безпеки України надіслала йому документи на підтвердження обґрунтованості запровадження санкцій проти позивачки, але ці відомості становлять державну таємницю.

«Верховний Суд ухвалою задовольнив клопотання судді, який входить до складу судової колегії, про самовідвід через відсутність у нього доступу до державної таємниці. Адміністративну справу передано для проведення повторного автоматизованого розподілу між суддями Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, які мають доступ та допуск до державної таємниці», – йдеться в повідомленні.

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Учасники справи, за заявою суду, повинні отримати дозвіл та допуск до державної таємниці для подальшого розгляду справи.

Йдеться про оскарження Марченко указу президента Володимира Зеленського, який увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 19 лютого 2021 року. Згідно з цим рішенням, проти неї та її чоловіка, а також ще кількох осіб запроваджуться санкції.

За даними ВС, нині на розгляді перебуває всього чотири позовних заяви, якими оскаржується указ президента України про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».