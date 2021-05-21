Білоруський олігарх, який не потрапив під санкції РНБО, співпрацював з підсанкційним заводом Медведчука у Росії

Білоруський олігарх Микола Воробей не потрапив під українські санкції хоча співпрацював із тим бізнесом Віктора Медведчука, який був підставою введення санкцій РНБО щодо українського політика та пов’язаних з ним структур. Компанії з орбіти білоруського бізнесмена Миколи Вороб’я, наближеного до Олександра Лукашенка, співпрацювали з «Новошахтинським заводом нафтопродуктів» (ОАО «НЗНП») – протягом 2018-2020 років під час його контролю Медведчуком та його дружиною Оксаною Марченко доставляли в Європу та Україну продукцію заводу. Про це йдеться у спільному розслідуванні програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) та програми «Давайце разбірацца» білоруського телеканалу «Белсат».

«Цей завод Медведчука-Марченко у Ростовській області, пов’язані з ним управлінські і транспортні компанії, а також сам Медведчук з дружиною, потрапили під дію українських санкцій, бо Рада нацбезпеки звинуватила завод у співпраці із російськими гібридними силами на сході України. Цей білоруський олігарх близький до Медведчука та Козака настільки, що вони користуються одним літаком і політики тримають рахунки в його банку. Тепер ми виявили, що структури з орбіти Миколи Вороб’я допомагали збувати продукцію нині підсанкційного заводу Медведчука-Марченко. При цьому сам Воробей не потрапив під санкції РНБО», – йдеться в матеріалі.

Журналісти наводять дані міжнародної митної бази Import Genius. Відповідно до них, 15 тисяч тонн нафтопродуктів «Новошахтинського заводу» протягом 2018-2020 років доставила в Естонію компанія NT Bunkering. Інша компанія – NT Marine – у грудні 2020 року доставила 252 тонни бітуму з «Новошахтинського заводу» в Україну.

NT Bunkering та NT Marine зареєстровані в Естонії, і де-юре контролюються естонським бізнесменом Олексієм Чульцем. Однак дочірні структури цих компаній у Росії тісно переплітаються із російськими компаніями Миколи Вороб’я – мають спільного директора та співзасновника Олексія Лисєнкова. На цього ж Олексія Лисєнкова, повідомляли білоруські ЗМІ, записана австрійська компанія, що володіє літаком, яким користувалася родина Олександра Лукашенка.

Віктор Медведчук заперечив співпрацю із Миколою Вороб’єм. На запитання журналістів програми «Схеми», які у них відносини, депутат відповів: «Ми дружимо. Жодних спільних бізнес-інтересів немає і ніколи не було».

Відповіді від Миколи Вороб’я на інформаційний запит журналісти не отримали.

«Новошахтинський завод нафтопродуктів» (Ростовська область, Росія) родини Віктора Медведчука і Тараса Козака отримали за безцінь під час анексії Криму Росією.

У лютому 2021-го завод потрапив під санкції РНБО України за звинуваченнями у співпраці з російськими гібридними силами на сході України. Під дію економічних обмежень потрапили «Новошахтинський завод нафтопродуктів», а також особисто Віктор Медведчук та його дружина – телеведуча Оксана Марченко. Крім цього, санкції торкнулися компаній, які брали участь у організації роботи заводу та продажу нафтопродуктів: «НЗНП Менеджмент» (управлінська компанія «НЗНП»), «Роузвуд шиппінг» (транспортна компанія «НЗНП»). У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».

5 квітня 2021 року, відповідно до даних реєстру юридичних осіб Росії, родина народного депутата Віктора Медведчука позбулася «Новошахтинського заводу нафтопродуктів». Частку в 93 відсотки тепер контролює російське ООО «Петон инвест технолоджи». Це дочірня компанія «Науково-дослідного проектного інституту нафти та газу «Петон», який є крупним підрядником російської газорозподільної монополії «Газпром».

У вересні 2020 року журналісти «Схем» встановили, що продукція «Новошахтинського нафтопереробного заводу» під час його контролю Медведчуком-Марченко постачалася в окупований Росією Крим та Сполучені Штати Америки.

«Ми запитали у Служби безпеки України та РНБО чи відомі їм викладені у нашому розслідуванні факти – зокрема про те, що білоруський олігарх Воробей, який пустив бізнесове коріння в Україні – співпрацює із російським заводом, через діяльність якого Віктор Медведчук і Тарас Козак потрапили під санкції. І чи може це слугувати причиною для запровадження санкцій і щодо самого соратника Лукашенка в Україні? На відповідь чекаємо», – йдеться в матеріалі «Схем».

Раніше журналісти Радіо Свобода вже запитували секретаря РНБО Олексія Данілова, чому до санкційного списку не потрапив сам Воробей, адже частина продуктопроводу, який держава повернула собі рішенням Радбезу, належала саме білоруському олігарху. Данілов пояснив, що спочатку відповідні документи на розгляд РНБО мають подати уповноважені відомства, зокрема, СБУ, Верховна Рада чи Кабмін.

Частина нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», який українська держава повернула у власність рішенням РНБО, належала саме білоруському олігарху. Цей продуктопровід забезпечував постачання дизельного пального з Росії та Білорусі до України та Європи.

За останні три роки соратник Медведчука Тарас Козак придбав в Україні три телеканали 112 Україна, News One та ZIK. Операції з двома з них здійснювались через «Абсолютбанк», який належить Вороб’ю.

Наприкінці 2020 року Микола Воробей як один з представників режиму Олександра Лукашенка потрапив під санкції Європейського союзу, які були запроваджені через фальсифікації президентських виборів у Білорусі 2020 року.