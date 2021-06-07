Голова Наглядової ради УКФ Лариса Мудрак розповіла, чому написала заяву про відставку

Голова Наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак заявила, що криза в Українському культурному фонді розпочалася до її вступу на посаду. Про це вона сказала 7 червня в коментарі Радіо Свобода.

«Криза розпочалася задовго до мого приходу. Й вона торкається всіх трьох етапів роботи УКФ. Експертного, дирекції та Наглядової ради. Найбільше зауважень було до НР. Новообраний у квітні директор ще не приступив до роботи. Розпочався перший великий аудит. Мій голос як голови НР переважно залишався в меншості по голосуванню в НР. Я неодноразово закликала НР до прозорості та пояснення своєї позиції щодо голосувань публічно. Робила це самостійно й закликала членів НР до перезавантаження шляхом самовідведення, якщо у нас різні бачення розвитку інституції», – зазначила Мудрак.

Вона додала, що зробила все від себе залежне, «для збереження ціннісної інституції, колективу першотворців інституції, завершення конкурсного відбору 2021 року, який ще до мого приходу було затримано на місяць».

«Я залишаюсь на позиції, що чинний склад НР має бути перезавантажено шляхом самовідведення», – зауважила Мудрак.

У випадку якщо самовідведення членів НР триватиме, буде оголошена процедура переобрання всього складу НР. Вона відбуватиметься згідно із законом, де відповідно двох кандидатів подає Міністерство культури та інформаційної політики, двох Офіс президента, двох – громадські організації, двох – заклади культури. Голова НР обиратиметься із запропонованих нових кандидатур оновленого складу НР УКФ.

4 червня директорка Національного музею Богдана та Варвари Ханенків Катерина Чуєва також повідомила, що залишила Наглядову раду Українського культурного фонду. Вона була призначена туди за квотою Міністерства культури та інформаційної політики.

Лариса Мудрак пропрацювала на посаді голови Наглядової ради УКФ менш як два місяці, наказ Міністерства культури й інформаційної політики України про її призначення був підписаний 14 квітня.

Лариса Мудрак – громадська діячка, медіаекспертка, публіцистка. Була заступницею голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення України, керівницею Головної служби інформаційної політики Секретаріату президента України.

Багато років працювала в медіасфері. У 1993–2000 роках була автором і ведучою програм української редакції Радіо Свобода: у Києві, Мюнхені, Празі, а потім знову в Києві.

Лариса Мудрак є лауреаткою загальнонаціональної програми «Людина року» в номінації «Журналіст року в галузі друкованих ЗМІ». Представляла Україну в Керівному комітеті Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства.

Брала активну участь у багатьох культурних проєктах, зокрема, була волонтером становлення найбільшої в Україні інституції культури «Мистецький Арсенал», нагадали у МКІП.

До призначення в УКФ Лариса Мудрак була президенткою у Win Win Communication і СЕО в Family Business Network Ukraine, віцепрезиденткою Асоціації благодійників України.

9 квітня в УКФ повідомили, що голова наглядової ради фонду Михайло Захаревич склав повноваження за власним бажанням.

Український культурний фонд – це державна установа, створена у 2017 році для сприяння розвитку культури. Фонд надає державну фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій через механізм відбору проєктів та ініціатив на конкурсній основі.

За роки своєї діяльності УКФ отримував із державного бюджету, в середньому, приблизно 700 мільйонів гривень.

Діяльність фонду, згідно з чинним законодавством, спрямовується та координується Міністерством культури та інформаційної політики України.