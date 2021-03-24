Український культурний фонд: вибори директора і чому відмовилася Юлія Федів

Український культурний фонд (УКФ), державна інституція, яка видає державні гранти на підтримку культурних проєктів, матиме нового виконавчого директора. Розгляд кандидатур на цю посаду Наглядова рада фонду проводить онлайн. В останні кілька тижнів перед конкурсом проти УКФ були висунуті звинувачення. Формально їх підтримало міністерство культури, а директорка УКФ Юлія Федів зняла свою кандидатуру за добу до проведення конкурсу.

Що таке УКФ

Український культурний фонд – це державна установа, створена у 2017 році, для сприяння розвитку культури. Фонд надає державну фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій через механізм відбору проєктів та ініціатив на конкурсній основі.

За роки своєї діяльності УКФ отримував із державного бюджету, в середньому, приблизно 700 мільйонів гривень.

Діяльність фонду, згідно з чинним законодавством, спрямовується та координується Міністерством культури та інформаційної політики України.

Вибори виконавчого директора в режимі онлайн

Засідання Наглядової ради Українського культурного фонду з конкурсного добору на посаду Виконавчого директора УКФ відбувається у Києві з 12-ї дня 24 березня 2021 року у Києві.

Конкурсний добір проводиться у форматі співбесіди з кандидатами на посаду виконавчого директора УКФ, чиї документи, подані на конкурс, відповідають вимогам Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду.

Участь у конкурсі беруть:

Жила В'ячеслав Которобай Станіслав Миськів Леся Міранков Сергій Рагімова Анастасія Румко Жанна Савостіна Юлія Соснов Олег

Почитати про кандидатів можна тут.

Міністр культури Олександр Ткаченко включився онлайн перед початком співбесід із претендентами, побажав успіху «усім претендентам і збереження сталості роботи Українського культурного фонду».

«Я не беру участь, я хочу вас надихнути», – сказав Олександр Ткаченко.

Що відбулося перед конкурсом?

11 лютого 2021 року з'явилася Спілка концертної індустрії України (СКІУ) – об’єднання представників української концертної індустрії. Спілку заснував керівний партнер Stereo Plaza Максим Шульженко. До СКІУ увійшли Дмитро Феліксов , керівний партнер Concert.ua; Микола Ісідоров, засновник фестивалю UPark і концертної агенції Melnitsa UA; Лідія Клов , засновниця Pop Corn CA ; Володимир Андрусишин , засновник компанії Alight; Ольга Кушпітовська, керівний партнер Zinteco; Сергій Дудник , засновник і партнер FCA.ua Першої Концертної Агенції; Сергій Малецький, засновник концертної агенції H2D.

– об’єднання представників української концертної індустрії. Спілку заснував керівний партнер Stereo Plaza До СКІУ увійшли , керівний партнер засновник фестивалю і концертної агенції , засновниця ; , засновник компанії керівний партнер , засновник і партнер засновник концертної агенції 9 березня 2021 року завершився прийом документів від кандидатів на посаду виконавчого директора УКФ.

завершився прийом документів від кандидатів на посаду виконавчого директора УКФ. 10 березня 2021 року на сторінці СКІУ з'явилася публікація «Як розподілялись кошти грантів інституційної підтримки та які масові порушення були допущені посадовими особами УКФ», у якій наводилися приклади, що грантову підтримку отримало кілька проєктів, у яких основний КВЕД (класифікація видів економічної діяльності – ред.) не збігся із КВЕДом у грантовій заявці, або дати реєстрації не відповідал умовам УКФ та інші подібні неточності.

На цей момент СКІУ ще перебувала у стані реєстрації і була відсутня у Єдиному реєстрі юридичних осіб.

15 березня 2021 року на сайті УКФ з'явилася офіційна відповідь «щодо публікації Спілки концертних індустрій України». Там по пунктах дали роз'яснення щодо усіх висунутих звинувачень, наголосивши, що порушень не було, а Фонд діяв у рамках встановлених законодавством вимог.

«Чи могли бути помилки, неточності? Звісно, так. Їх ми виявляємо та ліквідовуємо в робочому порядку. Але писати про «масові порушення», ніким не встановлені, є безпідставно та маніпулятивно», – заявили у УКФ.

16 березня 2021 року на ситуацію відреагувало Міністерство культури та інформаційної політики

«Міністерство культури та інформаційної політики поділяє занепокоєння спільноти можливими порушеннями при розподілі коштів грантів інституційної підтримки від Українського культурного фонду.

В офіційній позиції Українського культурного фонду, розміщеній на його сайті, подано неправдиві факти щодо ролі МКІП у розподілі коштів грантів інституційної підтримки від УКФ...

До МКІП подавалися вже підписані УКФ договори про фінансування. Тому арбітром в цьому випадку повинна стати третя сторона, а саме правоохоронні та контролюючі органи, що розберуться в цій ситуації та дадуть належну правову оцінку діям УКФ», – мовиться в офіційній заяві міністерства.

Цього ж дня, 16 березня, на офіційну відповідь УКФ відреагували в СКІУ.

УКФ «у своїй офіційній позиції зазначив, що відбувалось окреме погодження надання грантів за неосновним кодом КВЕД за погодженням із МКІП.

Проте такі факти офіційно спростовує Міністерство культури та інформаційної політики Україн і зазначає, що ніякого окремого погодження не було, а наявність вимоги щодо основного коду КВЕД у заявника було рішенням саме Дирекції Фонду», – написали на сторінці в СКІУ.

17 березня 2021 року міністр Олександр Ткаченко написав у фейсбуці:

«Відстоювання фінансування та законодавче підґрунтя забезпечило міністерство, а безпосередню реалізацію – УКФ. Без такого тандему втілити інституційну підтримку не вдалося б. Давайте розмежовувати: аудиторська перевірка – це аудиторська перевірка. Вибори – це вибори. Одне не повинно впливати на характер проведення іншого.

Рішення щодо переможця прийматиметься виключно Наглядовою Радою УКФ у демократичний спосіб шляхом голосування. Бажаю удачі Юлії та кожному заявнику) Головне, що ми усі разом на стороні культури», – написав міністр.

23 лютого 2021 року, за добу перед початком конкурсу, виконавча директорка УКФ Юлія Федів оголосила, що вирішила не брати участі в конкурсі на цю посаду.

«Приймаючи це рішення, я керувалася єдиною метою: зберегти УКФ як сталу інституцію, життєво необхідну нашій культурній сфері», –написала Федів на своїй сторінці в фейсбуці.

Цього ж дня Радіо Свобода звернулося до Федів за коментарем, запитавши чи це рішення не було пов'язане із критичними публікаціями СКІУ.

«Щодо критики на сторінці Фонду надані всі роз'яснення, зі СКІУ теж йде діалог, всі звинувачення зняті. Моє рішення описано у моєму пості. Це моє індивідуальне рішення», – відповіла Юлія Федів.

Кілька реакцій на рішення Юлії Федів

Дмитро Шимків, голова ради директорів Darnitsa Group, колишній заступник голови Адміністрації президента України, ексгенеральний директор «Майкрософт Україна», член наглядової ради Українського фонду стартапів:

– Як людина, яка створювала ідею УКФ, від ідеї на папері до законопроекту і до бюджетного забезпечення – дуже, дуже вдячний за чудову розбудову інституції. Щиро шкодую, що не продовжуватимете. Удачі у нових ініціативах!

Юлія Синькевич, продюсерка, співзасновниця Української кіноакадемії, колишня генпродюсерка ОМКФ:

– Ситуація із Юлею Федів є ще однією демонстрацією того, що байка про «кадровий голод» є прикриттям того, що для сьогоднішньої влади голод до «зручних і ручних» кадрів, а не до тих, хто має високі професійні якості та повагу середовища. Думаю, що своєрідний тиск був в тому, що створили умови, за яких стало зрозуміло, що продовжувати стратегію роботи УКФ буде неможливо і оскільки об'єктивних причин не продовжувати співпрацю з Юлею не було, то зманіпулювали репутаційними моментами. Навіть, якщо це збіг, у що я не дуже вірю, то профільне Міністерство повело себе несолідарно.

Юлія Федів вибудувала прозору систему підтримки культури, затвердила цінність культури і створила умови для творення саме сенсів, а головне те, що виникла довіра до державної інституції всього лиш за три роки.

Головне, що УКФ повинен зберегти, на мою думку, це саме розуміння цінності української культури та прозорість своєї діяльності.

Володимир Шейко, генеральний директор Українського інституту:

– УКФ – одна низки нових «постмайданних» інституцій, нових і за часом створення, і за філософією роботи. Це чудовий приклад державної установи «з людським обличчям». УКФ цілком змінив культурний ландшафт в Україні, відкривши рівний і чесний доступ до державного фінансування сотням українських культурних організацій. Це дало неймовірний імпульс для розвитку усієї сфери культури в Україні

Як на мене, найважливіше досягнення УКФ та Юлії Федів особисто як лідерки інституції – це бездоганна репутація УКФ та прецедент довіри до держави від широкої професійної спільноти. Ця довіра зазнає удару саме зараз, коли інституція ще має перейти з режиму виживання й боротьби в режим сталості.

Дуже прикро, що легітимність конкурсу опинилась під загрозою через цілеспрямований тиск і спроби дискредитації УКФ. Утім, я розумію та поважаю рішення Юлії зняти свою кандидатуру і дякую їй за надихаючий приклад ціннісного відповідального лідерства. Сподіваюсь, ці події не відкинуть УКФ на декілька кроків назад.

Володимир Єрмоленко, філософ, есеїст, перекладач, доктор політичних студій, старший викладач Києво-Могилянської академії:

– Ви і УКФ здійснили справжню революцію. І не тільки в культурній сфері, а в тому, як можуть працювати державні інституції загалом.