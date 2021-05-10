Певні висновки аудиту УКФ є «не зовсім хорошими» – Ткаченко

Певні висновки аудиту Українського культурного фонду є «не зовсім хорошими», заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Відбувся аудит. І, здається, буде ревізія. Там є певні висновки аудиту не зовсім хороші, але тим не менше. Важливо, щоб проєкти, які підтримує УКФ були значущими, великими або навіть якщо маленькими, вони були би корисними для громад, був очевидним ефект, через що надаються ці гранти. І мене не сильно цікавлять постаті, які очолюють цю інституцію, мене цікавить прозорість, дотримання процедур, правил, законів і сталість цієї інституції як такої», – сказав Ткаченко.

Він заявив, що «особисто ніколи не втручався» у діяльність УКФ.

«Зараз існує нова наглядова рада. Вона досить активна, у неї є своє бачення. І наглядова рада перший раз не обрала, другий раз обрала нового керівника УКФ. Поспілкувавшись з ним, я відверто сказав, що важливо мати КРІ (ключові показники ефективності, фінансова та нефінансова система оцінки результатів досягнення поставлених цілей – ред.), що ви, власне, як виконавчий директор зможете зробити. Подивимося», – додав міністр.

27 квітня наглядова рада визначила переможця конкурсу на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду. Шість членів наглядової ради проголосували за Владислава Берковського.

Загалом під час відкритих співбесід наглядова рада прослухала програми 12 кандидатів.

Берковський – директор Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Гордія Пшеничного. Був членом колегії, науково-методичної ради та редакційно-видавничої ради Державної архівної служби України.

14 квітня МКІП призначило головою Українського культурного фонду Ларису Мудрак.

Український культурний фонд – це державна установа, створена у 2017 році для сприяння розвитку культури. Фонд надає державну фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій через механізм відбору проєктів та ініціатив на конкурсній основі.

За роки своєї діяльності УКФ отримував із державного бюджету, в середньому, приблизно 700 мільйонів гривень.

Діяльність фонду, згідно з чинним законодавством, спрямовується та координується Міністерством культури та інформаційної політики України.