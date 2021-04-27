Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
27 квітня 2021, Київ 21:29
Новини | Політика

Наглядова рада обрала виконавчого директора Українського культурного фонду

Шість членів наглядової ради проголосували за історика Владислава Берковського

Наглядова рада визначила переможця конкурсу на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду.

Шість членів наглядової ради проголосували за Владислава Берковського.

Загалом під час відкритих співбесід наглядова рада прослухала програми 12 кандидатів.

Згідно з регламентом, протягом наступних трьох робочих днів з дати проведення засідання результати конкурсу доводяться до відома профільного міністерства для укладання з переможцем контракту (із пропозицією призначити випробувальний термін).

Берковський – директор Центрального державногокінофотофоноархіву України імені Гордія Пшеничного. Був членом колегії, науково-методичної ради та редакційно-видавничої ради Державної архівної служби України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG