Наглядова рада обрала виконавчого директора Українського культурного фонду

Наглядова рада визначила переможця конкурсу на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду.

Шість членів наглядової ради проголосували за Владислава Берковського.

Загалом під час відкритих співбесід наглядова рада прослухала програми 12 кандидатів.

Згідно з регламентом, протягом наступних трьох робочих днів з дати проведення засідання результати конкурсу доводяться до відома профільного міністерства для укладання з переможцем контракту (із пропозицією призначити випробувальний термін).

Берковський – директор Центрального державногокінофотофоноархіву України імені Гордія Пшеничного. Був членом колегії, науково-методичної ради та редакційно-видавничої ради Державної архівної служби України.