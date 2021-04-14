Ларису Мудрак призначили головою УКФ – Мінкультури

Головою Українського культурного фонду призначили Ларису Мудрак. Відповідний наказ Міністерства культури й інформаційної політики України підписано 14 квітня, повідомляє пресслужба МКІП.

«Маю честь і відповідальність очолити Наглядову раду УКФ. Для спільноти культури та й для всієї країни ця інституція має велику роль, а її розвиток – це маркер спроможності бути модерними, відкритими й сильними в часи змін і викликів. Час ротацій закономірний і в цьому теж є своя сила. Сила для росту, великого масштабу та флагманських загальнонаціональних проєктів», – прокоментувала своє призначення Лариса Мудрак.

Головними завданнями на посаді нова голова УКФ назвала:

стабілізацію, професіоналізм й відкритість роботи Наглядової ради;

формування нової стратегії роботи фонду, адже нинішня діє до 2021 року;

сприяння вдосконаленню внутрішньої організації та комунікації роботи фонду.

Лариса Мудрак – громадська діячка, медіаекспертка, публіцистка. Була заступницею голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення України, керівницею Головної служби інформаційної політики Секретаріату президента України.

Багато років працювала в медіасфері. У 1993–2000 роках була автором і ведучою програм української редакції Радіо Свобода: у Києві, Мюнхені, Празі, а потім знову в Києві.

Лариса Мудрак є лауреаткою загальнонаціональної програми «Людина року» в номінації «Журналіст року в галузі друкованих ЗМІ». Представляла Україну в Керівному комітеті Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства.

Брала активну участь у багатьох культурних проєктах, зокрема, була волонтером становлення найбільшої в Україні інституції культури «Мистецький Арсенал», нагадали у МКІП.

На сьогодні Лариса Мудрак – президентка у Win Win Communication і СЕО в Family Business Network Ukraine, віцепрезидентка Асоціації благодійників України.

9 квітня в УКФ повідомили, що голова наглядової ради фонду Михайло Захаревич склав повноваження за власним бажанням.

Український культурний фонд – це державна установа, створена у 2017 році для сприяння розвитку культури. Фонд надає державну фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій через механізм відбору проєктів та ініціатив на конкурсній основі.

За роки своєї діяльності УКФ отримував із державного бюджету, в середньому, приблизно 700 мільйонів гривень.

Діяльність фонду, згідно з чинним законодавством, спрямовується та координується Міністерством культури та інформаційної політики України.