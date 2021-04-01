В УКФ призначили виконувачку обов’язків директора

Міністерство культури й інформаційної політики своїм наказом поклало виконання обов’язків виконавчого директора Українського культурного фонду на Ірину Осадчу, заступницю директора з питань організаційного розвитку Фонду.
Вона буде в.о. директора з 31 березня до призначення керівника Фонду, йдеться в повідомленні на сайті УКФ.
Також Ірину Чужинову, керівницю аналітичного відділу, перевели на посаду заступника виконавчого директора з проєктної роботи, члена Дирекції фонду, з 1 квітня на час до призначення керівника УКФ.
Минулого місяця відбувся конкурс на посаду виконавчого директора УКФ. В останні кілька тижнів перед конкурсом проти УКФ були висунуті звинувачення. Директорка УКФ Юлія Федів зняла свою кандидатуру за добу до проведення конкурсу.
За результатами співбесіди нового голову обрати не вдалося і був оголошений новий конкурс. До 16 квітня на нього приймають документи.
Український культурний фонд – це державна установа, створена у 2017 році, для сприяння розвитку культури. Фонд надає державну фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій через механізм відбору проєктів та ініціатив на конкурсній основі.
За роки своєї діяльності УКФ отримував із державного бюджету, в середньому, приблизно 700 мільйонів гривень.
Діяльність фонду, згідно з чинним законодавством, спрямовується та координується Міністерством культури та інформаційної політики України.
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