В УКФ призначили виконувачку обов’язків директора

Міністерство культури й інформаційної політики своїм наказом поклало виконання обов’язків виконавчого директора Українського культурного фонду на Ірину Осадчу, заступницю директора з питань організаційного розвитку Фонду.

Вона буде в.о. директора з 31 березня до призначення керівника Фонду, йдеться в повідомленні на сайті УКФ.

Також Ірину Чужинову, керівницю аналітичного відділу, перевели на посаду заступника виконавчого директора з проєктної роботи, члена Дирекції фонду, з 1 квітня на час до призначення керівника УКФ.

Минулого місяця відбувся конкурс на посаду виконавчого директора УКФ. В останні кілька тижнів перед конкурсом проти УКФ були висунуті звинувачення. Директорка УКФ Юлія Федів зняла свою кандидатуру за добу до проведення конкурсу.

За результатами співбесіди нового голову обрати не вдалося і був оголошений новий конкурс. До 16 квітня на нього приймають документи.

Український культурний фонд – це державна установа, створена у 2017 році, для сприяння розвитку культури. Фонд надає державну фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій через механізм відбору проєктів та ініціатив на конкурсній основі.

За роки своєї діяльності УКФ отримував із державного бюджету, в середньому, приблизно 700 мільйонів гривень.

Діяльність фонду, згідно з чинним законодавством, спрямовується та координується Міністерством культури та інформаційної політики України.