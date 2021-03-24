Український культурний фонд оголосив повторний конкурс на посаду директора

Наглядова рада Українського культурного фонду ухвалила рішення про проведення повторного конкурсу на посаду виконавчого директора. Про це повідомила пресслужба фонду.

«Сьогодні, 24 березня, відбулося засідання Наглядової ради УКФ з конкурсного добору на посаду Виконавчого директора. Після проведення відкритих співбесід з кандидатами та голосування Наглядовою радою було ухвалено рішення оголосити повторний конкурс з добору на посаду виконавчого директора УКФ», – мовиться в повідомленні.

24 березня Наглядова рада УКФ розглянула кандидатури на посаду виконавчого директора. В останні кілька тижнів перед конкурсом проти УКФ були висунуті звинувачення. Директорка УКФ Юлія Федів зняла свою кандидатуру за добу до проведення конкурсу.

«Приймаючи це рішення, я керувалася єдиною метою: зберегти УКФ як сталу інституцію, життєво необхідну нашій культурній сфері», – написала Федів на своїй сторінці в фейсбуці.

Український культурний фонд – це державна установа, створена у 2017 році, для сприяння розвитку культури. Фонд надає державну фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій через механізм відбору проєктів та ініціатив на конкурсній основі.

За роки своєї діяльності УКФ отримував із державного бюджету, в середньому, приблизно 700 мільйонів гривень.

Діяльність фонду, згідно з чинним законодавством, спрямовується та координується Міністерством культури та інформаційної політики України.