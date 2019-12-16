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16 грудня 2019, Київ 15:39
Новини | Політика

Марина Порошенко написала заяву про припинення повноважень голови УКФ

Марина Порошенко

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Голова Українського культурного фонду Марина Порошенко написала заяву про дострокове припинення своїх повноважень. Про це вона заявила у відеозверненні.

Таким чином, як пояснила дружина п’ятого президента, вона хоче запобігти «тиску з боку чинної влади на членів команди Українського культурного фонду».

«Кілька днів тому від міністра культури молоді і спорту України на Наглядову раду Українського культурного фонду надійшла «пропозиція» достроково припинити мої повноваження як голови Наглядової ради. Зрозуміло, що цей крок ініційовано Офісом президента і про культуру в цій ситуації там явно не думали. Очевидно, що у нас різні погляди на культуру взагалі, і на політичну культуру зокрема», – заявила експерша леді України.

Марина Порошенко вважає, о єдина претензія до неї – «прізвище».

«Я ношу його понад тридцять років і пишаюся ним. Воно увійшло в історію України, і ніхто – ні нинішній президент, ні міністр культури, – викреслити його не зможе. Тож прізвище міняти не збираюсь. І боротися за посаду – також не буду. Я маю честь!» – наголосила Марина Порошенко.

Марина Порошенко очолила УКФ у 2018 році.

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