Марина Порошенко розповіла, який стосунок має до культури

Прес-служба дружини президента Марини Порошенко на підтвердження її фаху як голови Українського культурного фонду надала перелік культурних заходів, у яких вона брала участь або які були проведені під її патронатом. Зокрема, у цьому списку фігурує відкриття виставок, відвідування кінопрем’єр, відкриття меморіалів, благодійні заходи, відвідини концертів і фестивалів. Про це йдеться у розслідуванні «Посада для першої леді» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

З огляду на положення про Український культурний фонд, де зазначено, що його голова «є фахівцем у сфері культури, має бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою – однією з офіційних мов Ради Європи», і призначається міністром культури, журналісти «Схем» запитали інформацію щодо фаху Марини Порошенко.

У відповіді прес-служби вказані, зокрема, такі заходи, як передача музичних інструментів Київському інституту музики імені Глієра, відвідини гала-концерту проекту Music Camp International у Житомирі, патронаж Всеукраїнського музичного конкурсу Мирослава Скорика, відвідини спектаклю «Слава героям» Донецького академічного драматичного театру, відкриття Мариною Порошенко виставки українського художника Юрія Химича у Фінляндії, відвідини разом із дітьми з особливими потребами «Книжкового Арсеналу». Повний перелік можна побачити тут.

У прес-службі також зазначили, що Марина Порошенко упродовж 2005–2007 років навчалася у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв та отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» та здобула кваліфікацію мистецтвознавець-експерт.

У січні 2018 року міністр культури України Євген Нищук призначив головою Українського культурного фонду Марину Порошенко, дружину президента України Петра Порошенка. Як повідомила прес-служба Мінкультури, за її кандидатуру одноголосно проголосували всі члени Наглядової ради фонду.

Призначення дружини Марини Порошенко на посаду голови Українського культурного фонду стало «несподіванкою» для неї самої.

«Для мене це була несподіванка… Я не відразу погодилася на цю посаду, розуміла відповідальність, яка лягає саме на голову наглядової ради. По-друге, я розуміла, яку реакцію викличе це в суспільстві… Але я думаю, що ми покажемо якісний прозорий результат», – зазначила у коментарі «Схемам» Марина Порошенко через місяць після свого призначення.

«Схеми» у розслідуванні «Посада для першої леді» також з’ясували, що наглядову раду Українського культурного фонду, яка одностайно проголосувала за кандидатуру дружину президента України Петра Порошенка Марину Порошенко на посаду голови цієї установи, обрали з порушеннями.

Відповідно до закону про Український культурний фонд, двох членів цієї ради призначив президент, ще двох – міністр культури, чотирьох обирали шляхом інтернет-голосування, і останнім, дев’ятим членом є сама Марина Порошенко, за посадою. Дружина президента – також і голова наглядової ради.

Журналісти з’ясували, що інтернет-голосування «було не зовсім прозорим», а окремі положення закону про фонд, що дозволяє президентові призначити двох членів наглядової ради, два управління Верховної Ради вважають такими, що «суперечить Конституції України», мовиться у розслідуванні.