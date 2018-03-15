Наглядову раду, що висунула Марину Порошенко на голову культурного фонду, обрали з порушеннями – «Схеми»

Наглядову раду Українського культурного фонду, яка одностайно проголосувала за кандидатуру дружини президента України Петра Порошенка Марину Порошенко на посаду голови цієї установи, обрали з порушеннями. Про це йдеться у розслідуванні «Посада для першої леді» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Відповідно до закону про Український культурний фонд, двох членів цієї ради призначив президент, ще двох – міністр культури, чотирьох обирали шляхом інтернет-голосування, і останнім, дев’ятим членом є сама Марина Порошенко, за посадою. Дружина президента також і голова наглядової ради. Журналісти з’ясували, що інтернет-голосування «було не зовсім прозорим», а окремі положення закону про фонд, що дозволяє президенту призначити двох членів наглядової ради, два управління Верховної Ради вважають такими, що «суперечить Конституції України», – йдеться у розслідуванні.

Зокрема, у грудні 2017 Петро Порошенко видав указ про включення телеменеджера Олександра Богуцького та народну артистку Аду Роговцеву до складу наглядової ради. Така процедура прописана в законі, серед розробників якого є Марина Порошенко. Щодо цього пункту закону висловили застереження юридичне і головне науково-експертне управління парламенту.

«Зазначене суперечить Конституції України, якою визначено вичерпний перелік повноважень Президента України <..>, що неодноразово підтверджено в рішеннях Конституційного Суду України», – зазначено у зауваженнях.

«Я погоджуюся з тим, що ці пункти законопроекту не до кінця відповідають Конституції. Це було наполягання більшості фракції, яка тільки за такої умови готова була підтримати цей законопроект», – пояснив журналісту «Схем» Микола Княжицький, один із авторів цього документа. Він же голова Комітету з питань культури і духовності, який мав детально розглянути цей проект закону щодо, зокрема, і можливих суперечностей із Конституцією.

Що ж до інтернет-голосування, за допомогою якого обрали чотирьох членів наглядової ради, то переможцями від закладів культури стали керівник театру «Сузір’я» Олексій Кужельний та очільниця національної бібліотеки України для дітей Алла Гордієнко, а від громадських об’єднань – ректор Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв Владислав Корнієнко і керівник асоціації «Індустріальний телевізійний комітет» Сергій Сьомкін. Однак згідно з протоколом цього голосування, як встановили «Схеми», лідерами в обох категоріях виявилися інші кандидати.

Сергій Сьомкін став переможцем за рішенням лічильної комісії, попри те, що він набрав однакову кількість голосів разом з іншою кандидаткою Любов’ю Морозко. Комісія забрала від Морозко один голос, хоча Закон «Про Український культурний фонд» вимагає проводити публічне жеребкування у таких випадках. У комісії аргументують своє рішення тим, що один із тих, хто проголосував за Морозко, відкликав свій голос.

Також «Схеми» з’ясували, що Сергій Сьомкін двічі голосував сам за себе, щоб назбирати 12 голосів.

Ще один переможець від громадськості – Владислав Корнієнко – відповідно до інтернет-протоколу також голосував сам за себе. Він це зробив як уповноважена особа організації «Яскрава країна» – як того вимагає закон. Однак співзасновниця цієї організації Ольга Обласова повідомила «Схемам», що голосував не Корнієнко, а вона особисто. Сам Корнієнко не зміг чітко пояснити, він особисто голосував за себе чи за нього голосували інші.

Алла Гордієнко потрапила до наглядової ради завдяки тому, що свою кандидатуру зняла переможниця Оксана Когут.

Ще один переможець інтернет-голосування – Олексій Кужельний – режисер і сценарист вистави «Прекрасний звір у серці», єдиним актором якої є міністр культури Євген Нищук.

Український культурний фонд – бюджетна установа, яка витрачатиме гроші платників податків на різні культурні проекти. Цьогоріч фонд має розподілити понад 200 мільйонів гривень. Претендент на фінансування свого культурного проекту – мистецький фестиваль чи, наприклад, театральна постановка – подає заявку. Її розглядає експертна комісія фонду. Якщо заявка на більш ніж півмільйона гривень, то рішення має схвалити наглядова рада, яку тепер очолює Марина Порошенко.

Марину Порошенко на посаду голови Українського культурного фонду призначив міністр культури Євген Нищук 19 січня 2018 року.

«Для мене це була несподіванка… Я не відразу погодилася на цю посаду, розуміла відповідальність, яка лягає саме на голову наглядової ради. По-друге, я розуміла, яку реакцію викличе це у суспільстві... Але я думаю, що ми покажемо якісний прозорий результат», – зазначила Марина Порошенко журналістові «Схем» через місяць після обрання її головою Українського культурного фонду – у день першого публічного засідання наглядової ради.