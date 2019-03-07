Про «хайп», журналістику і Український культурний фонд

Ми вдячні Тетяні Пушновій за актуалізацію питання щодо призначення Марини Порошенко, дружини чинного президента України очільницею Українського культурного фонду (УКФ​), організації, яка в тому числі має бюджетне фінансування у розмірі 200 мільйонів гривень.

Пані Пушнова у своїй колонці на «Детектор медіа» публічно запитує – чому Радіо Свобода та програма розслідувань «Схеми», опублікувавши резонансний матеріал про непрозоре призначення голови УКФ – не відстежувало далі успіхи цієї організації.

«Хтось відстежив, чи справдились острахи, чи підтвердились звинувачення? Якою насправді виявилася роль Першої Пані в цій інституції?», – пише Тетяна Пушнова.

Але розслідування «Схем» стосувалося зовсім іншого – непрозорості конкурсу, внаслідок якого Марина Порошенко була обрана головою Українського культурного фонду.

Так, Наглядова Рада, яка одностайно проголосувала за призначення Марини Порошенко – сама була обрана з серйозними порушеннями. Хоча закон прописує певні конкурентні засади обрання голови Фонду, журналісти встановили, що це була фікція, вибудована під конкретну людину.

Нам теж хотілося б, щоб резонансний матеріал мав своє продовження. Щоб була хоч якась реакція українських посадовців. Наприклад, могло розпочатись офіційне розслідування щодо формування складу Наглядової ради, яка зрештою одностайно і безальтернативно призначила Марину Порошенко.

Але, на жаль, продовження не було – офіційної реакції на матеріал ми не дочекалися. Не писала про це і сама Тетяна Пушнова.

І тут один важливий нюанс. Нині пані Пушнова є залученим експертом Українського культурного фонду, очолюваного Мариною Порошенко. Але про свої відносини з УКФ вона в своєму блозі не згадує, натомість висловлює претензії до Радіо Свобода нібито з позиції відстороненого спостерігача. Хоча цей, факт, звісно, піднімає питання – наскільки неупередженою може бути пані Пушнова, коли апелює до журналістів Радіо Свобода, називаючи їхню кропітку аналітичну роботу – «хайпом»?

Що ж до успіхів очолюваного Мариною Порошенко Культурного фонду, які й справді, могли б лягти в основу окремого матеріалу, то невже в країні, де існує таке розмаїття ЗМІ, нікому про це написати? Про це могла б написати і сама Тетяна Пушнова.

Радіо Свобода, зі свого боку, повідомляє і про «зради», і про «перемоги».