У Білорусі силовики обшукують редакцію та квартири співробітників видання «Наша ніва»

У Білорусі силовики з Головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією зранку 8 липня проводять обшуки в редакції видання «Наша ніва», повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

За інформацією Білоруської асоціації журналістів, обшуки також відбуваються за домашніми адресами співробітників цього ЗМІ. Зв’язок із головним редактором Єгором Мартиновичем відсутній.

Сайт видання «Наша ніва» недоступний як із Білорусі, так і з-за кордону.

У червні Євросоюз наклав додаткові широкі санкції на основні продукти білоруського експорту і на доступ країни до фінансів із ЄС у відповідь на «ескалацію серйозних порушень прав людини в Білорусі і жорстоке придушення громадянського суспільства, демократичної опозиції і журналістів, а також на примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську 23 травня і пов’язаного з цим затримання журналіста Романа Протасевича і Софії Сапеги».