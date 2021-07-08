Зустріч Зеленського і Тихановської не нашкодить інтересам України – Петро Бурковський

Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським обговорюється, заявляла лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська цього року. Зеленський взяв участь у Міжнародній конференції із реформ в Україні, що відбулася у Вільнюсі. І хоч Офіс Тихановської днями отримав у Литві дипломатичний статус, повідомлення про зустріч українського президента із білоруською опозиційною лідеркою так і не з'явилося. Чому? Експерти розходяться у відповідях на це запитання.

Україна не має чіткої лінії політики щодо Білорусі, як немає і гарантій захисту своїх інтересів, якщо посилюватиме загострення у відносинах з Лукашенком, зазначає аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Він нагадує, що Польща та Литва, які відкрито сприяють лідерам білоруської опозиції, мають гарантії економічної підтримки з боку Європейського союзу.

Україна ж ризикує втратити обсяги торгівлі та прибутки через погіршення відносин, але таких гарантій не має, зауважує експерт.

Перш ніж будувати співпрацю з тим чи іншим центром впливу на політику Білорусі, чи проводити офіційну зустріч Володимира Зеленського зі Світланою Тихановською, слід визначитися із пріоритетами політики щодо Білорусі хоча би на найближчі 3-4 роки, наголошує Тишкевич.

Сподіваюся, що Зеленський не буде давати жодних політичних обіцянок станом на сьогодні

«Україна станом на сьогодні не обрала жодного зі сценаріїв поведінки щодо Білорусі. Ми маємо сьогодні два виразних напрями, дві політичні комбінації: Литовська Республіка ставить на пані Тихановську, а польська Республіка формує центр, який очолює пан Петро Латушко. Відповідно, білоруські контреліти, які в разі успіху їхньої політичної комбінації, тією чи іншою мірою, будуть лояльні або Литві, або Польщі.

Сподіваюся, що до моменту допоки Україна не сформує власного підходу, власної політики, не визначить які українські інтереси у цій комбінації, Україна не буде підписуватися ні під лукашистську, ні під антилукашистську комбінацію.

Сподіваюся, що Зеленський не буде давати жодних політичних обіцянок станом на сьогодні. Станом на сьогодні Україна не сформувала власних засад політики на білоруському напрямку», – каже політичний аналітик.

Втім економічні зв’язки України із режимом Лукашенка лишаються токсичними так чи інакше, з якими би центрами впливу не співпрацювала українська влада, кому би з опозиціонерів не демонструвала підтримку, вважає аналітик ФДМ ім. Кучеріва Петро Бурковський.

За його словами, в першу чергу, Україна має відмовитися від експорту білоруських, а разом із ними і російських нафтопродуктів. Залежність від такого експорту становить загрозу національній безпеці вже не перший рік, то ж незалежно від перспектив зустрічі Володимира Зеленського із Світланою Тихановською, обсяги торгівлі з Білоруссю Україні наразі треба скорочувати, зауважує аналітик.

Лукашенком, встановив диктатуру, знехтував волевиявленням білорусів, придушив протести – це зруйнувало відносини між Україною та режимом

«Я не бачу, яким чином така зустріч може зашкодити інтересам України, а також відносинам Білорусь-Україна, оскільки такі стосунки вже і без того вкрай зіпсовані. Вони були зіпсовані не Україною, вони були зіпсовані самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком, починаючи зі серпня 2020 року, коли він встановив нічим не прикриту диктатуру, ніякими формальними законами, ніякими формальними виборами. Встановив диктатуру, знехтував волевиявленням білорусів, у страшний спосіб придушив протести – це зруйнувало відносини між Україною та Білоруссю, між Україною і режимом Лукашенка остаточно зруйнувало відносини.

Тому зустріч Зеленського і Тихановської не нашкодить інтересам України. Навпаки, якщо таку зустріч нам порекомендують як союзники провести країни Люблінського трикутника – Польща і Литва, – не варто відмовлятися від цього, бо від цього залежать наш імідж і ставлення до нас союзників. Гадаю, якщо до Зеленського надійде таке звернення від Тихановської, про зустріч, то президентові демократичної України не варто відмовлятися», – говорить Бурковський.

Чи може Зеленський зустрітися із Тихановською неофіційно?

Володимир Зеленський міг би зустрітися зі Світланою Тихановською неофіційно, в ідеалі так, щоб інформація про подібну зустріч не поширювалася. Втім для самої Тихановської є сенс саму у офіційній підтримці з боку Зеленського – президента сусідньої з Білоруссю країни, вважає Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко.

Дієві військову та інші види допомоги наші партнери не поспішають надавати, потрібно двічі думати, перш ніж створювати собі ворога

«Україні потрібно дуже обережно ставитися до ситуації, що відбувається у Білорусі, з огляду на загрози національній безпеці, що можуть виникнути у разі докорінної зміни ситуації, наприклад, зміни режиму Лукашенка, чи повного переходу Республіки Білорусь під контроль Російської Федерації.

Тому, на жаль, принципи демократії, які Україна підтримує, з огляду на наші міжнародні зобов’язання, треба застосовувати дуже обережно, адже це загрожує нашій національній безпеці. Враховуючи те, що як показала практика, як показала війна, дієві військову та інші види допомоги, наші партнери не поспішають надавати. Тому потрібно двічі думати, перш ніж створювати собі ворога. Ми вже в принципі створили з Лукашенка негативного ворожого до нас персонажа, але ще посилювати цю ворожість, гадаю, не варто.

Якби така зустріч відбулася неформально, без, можливо, оприлюднення цього факту, можна було би зрозуміти позицію Тихановської щодо питань відносин з Україною, щодо питань цілісності України, питань Криму та інших. Але на сьогодні важко оцінити на скільки пані Тихановська може реально претендувати на крісло президента Білорусі. Україні потрібно виходити з точки зору власних пріоритетів», – каже Дяденко.

За кілька днів до початку Міжнародної конференції з реформ в Україні, 5 липня 2021 року, Офіс лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської отримав дипломатичний статус у Литві. Згідно з рішенням литовського міністра закордонних справ Габріеліуса Ландсбергіса, дипломатичне представництво очолюватиме Світлана Тихановська.

«Це рішення ілюструє тривалу підтримку Литвою неурядових організацій та громадянського суспільства в Білорусі. Це рішення було ухвалене на тлі тривалих репресій і насильства режиму Лукашенка проти народу Білорусі, який бореться за свої права та свободи, а також демократичне майбутнє своєї країни», – заявив Ландсбергіс.

Ми всіляко сприяємо тому, щоб ця зустріч відбулася

У квітні 2021 року Світлана Тихановська на своєму ютуб-каналі заявила, що опрацьовується можливість її зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, а також президентом США Джо Байденом.

«Така зустріч (з Володимиром Зеленським – ред.) зараз обговорюється. Ми всіляко сприяємо тому, щоб ця зустріч відбулася», – наголосила Тихановська.

Кабінет міністрів України із 29 травня 2021 року заборонив повітряним суднам, зареєстрованим в Білорусі, використовувати повітряний простір України.

У листопаді 2020 року Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Білорусі у зв'язку з фальсифікацією виборів й порушенням прав людини.