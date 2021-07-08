Редакція білоруського видання Tut.by запустила новий сайт після блокування

Команда білоруського незалежного онлайн-видання Tut.by запускає новий сайт під назвою Zerkalo.io. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на офіційний Телеграм-канал видання 8 липня.

«Ми – частина колишньої команди редакції та соціальних мереж TUT.BY. Ми – це і ви, наші читачі. Zerkalo.io, як і Tut.by, можна (і потрібно) читати. Ми продовжуватимемо публікувати найважливіші новини з громадсько-політичного життя Білорусі. У Zerkalo.io, як і в TUT.BY, можна (і потрібно) писати про наболіле. Ми й надалі будемо читати всі ваші листи та вирішувати з вами нагальні проблеми: від відключення гарячої води (тут ми без роботи не залишимося) до черг та судів (тут, на жаль, теж)», – йдеться у публікації редакції.

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Команда порталу також оголосила, що соціальні мережі TUT. ВY стануть соціальними мережами Zerkalo.io, з часом вони також змінять свою назву.

«Ними досі займається команда, яку ви знаєте і якій довіряєте. І, мабуть, головне. Zerkalo.io припинить своє існування в день, коли Tut.by зможе законно відновити свою повноцінну роботу в Білорусі з усім архівом публікацій. Коли це станеться, ми не знаємо. Але ми віримо. І поки ви будете з нами, ми будемо продовжувати», – написали журналісти.

18 травня, ще до офіційного рішення про будь-які порушення, Tut.by був виключений з Парку високих технологій, резидентом якого компанія є з 2019 року. Того дня Комітет державного контролю прийшов до офісу Tut.by у Мінську з обшуком та повідомив, що проти службовців Tut Bai Media порушено кримінальну справу за ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.

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Доступ до сайту влада заблокувала, а працівники Tut.by не мали доступу до офісу після обшуку. Щонайменше 14 співробітників були затримані, у деяких журналістів і редакторів удома, а також у редакції видання відбулися обшуки.

Наразі у Центральному районі Мінська перебуває справа про визнання матеріалів Tut.by екстремістськими. Судовий розгляд було призупинено через оскарження журналістами дій комісії, але після відмови в задоволенні їхнього позову засідання мають незабаром відновитися.