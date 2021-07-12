Білорусь: «Твітер» розблокував обліковий запис від імені Протасевича

Соціальна мережа Twitter розблокувала заблокований було раніше 12 липня обліковий запис, який ведеться від імені білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича, якого влада Білорусі захопила в результаті примусової посадки пасажирського літака і який нині перебуває під домашнім арештом, звинувачений у низці кримінальних злочинів проти цієї влади.

Як мовиться тепер у цьому обліковому записі, автентичність якого перевірити неможливо, причиною блокування було названо «порушення правил «Твітера», без подробиць, – але «техпідтримка спрацювала оперативно», і тепер власник запису не має «ніяких обмежень»: «читаю і дивлюся все, що захочу».

Роман Протасевич, колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу Nexta, що відігравав значну роль у координації протестів 2020 року, був затриманий у Білорусі після примусової посадки літака міжнародного рейсу, що летів транзитом через територію країни, арештований і потім переведений нещодавно під домашній арешт. Він знову «з’явився» в соцмережі 7 липня. В обліковому записі від його імені, зокрема, було опубліковане відео з прогулянки, де автор просив ставити йому запитання.

Один із користувачів попросив Протасевича подати знак, що, якщо він пише повідомлення під контролем, то написати, скажімо, два розділові знаки підряд. Пізніше в одному з твітів з’явилися два дефіси підряд замість тире.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

Від самого початку незрозуміло, хто насправді контролює «новий обліковий запис Протасевича» у соцмережі Twitter. Білоруське законодавство забороняє особам, які перебувають під домашнім арештом, користуватися телефоном чи інтернетом, або ж навіть виходити на вулицю. Як стверджується, Протасевич перебуває в приватному будинку під Мінськом і може виходити тільки в його двір і на його галявинку.

Наприкінці червня стало відомо, що колишнього головного редактора опозиційного білоруського телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича і його подругу, росіянку Софію Сапегу, затриманих у Мінську після екстреної прмусової посадки літака рейсу Ryanair із застосуванням білоруської бойової авіації, перевели з СІЗО КДБ Білорусі під домашній арешт.