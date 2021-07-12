Twitter заблокував «новий акаунт Протасевича»

У мережі Twitter заблоковано «новий акаунт Романа Протасевича», створений минулого тижня. Точний час блокування і причина нразі невідомі – при спробі перейти на обліковий запис з’являється напис: «Дія облікового запису призупинена».

Ексголовний редактор телеграм-каналу Nexta, затриманий в Білорусі після примусової посадки літака і переведений нещодавно під домашній арешт, Роман Протасевич «з’явився» у мережі 7 липня. В акаунті від його імені було опубліковане відео з прогулянки, де автор просить ставити йому запитання.

Один з користувачів попросив Протасевича подати знак, що, якщо він пише повідомлення під контролем, то, написати, скажімо, два розділових знаки підряд. Пізніше в одному з твітів з’явилися два дефіси поспіль замість тире.

Від самого початку незрозуміло, хто насправді контролював» новий обліковий запис Протасевича» у мережі Twitter. Білоруське законодавство забороняє особам, які перебувають під домашнім арештом, користуватися телефоном чи інтернетом, або ж виходити на вулицю.

Наприкінці червня стало відомо, що колишнього головного редактора опозиційного білоруського телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича і його подругу, росіянку Софію Сапегу, затриманих у Мінську після екстреної посадки рейсу Ryanair, перевели з СІЗО КДБ Білорусі під домашній арешт.