Литва закликає ЄС до нового раунду покарань для Білорусі через кризу мігрантів

Литва планує звернутися до Європейського Союзу із закликом застосувати новий пакет каральних заходів щодо Білорусі та Олександра Лукашенка за організацію потоку нелегальних мігрантів через її кордон на литовську територію.

«Коли біженців використовують як політичну зброю... я поговорю з колегами, щоб Європейський Союз мав спільну стратегію», – заявив 12 липня міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс після прибуття до Брюсселя на зустріч із головами МЗС європейських держав.

Агентство Європейського союзу з питань охорони зовнішніх кордонів Frontex заявило 12 липня, що направить додатковий персонал для опитування мігрантів, щоб зібрати інформацію про кримінальні групи, які переправляють людей.

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«Ситуація на кордоні Литви з Білоруссю залишається тривожною. Я вирішив направити швидке прикордонне втручання до Литви для зміцнення зовнішнього кордону ЄС», – йдеться у заяві виконавчого директора агентства Фабріса Леггері.

За даними Frontex, за перший тиждень липня влада Литви зафіксувала понад 800 незаконних перетинів на її кордоні з Білоруссю, більша частина якого проходить через густі ліси.

Крім того, Литва 12 липня оголосила, що відкриє новий табір у містечку Девянішкес, розташованому на південному сході з Білоруссю для розміщення 500 незаконних мігрантів.

Девянішкес майже повністю оточений кордоном із Білоруссю і пов’язаний з рештою країни перешийком шириною 2,5 кілометра.

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Минулого тижня прем’єр-міністерка Литви Інгріда Сімоните заявила, що Білорусь пропонувала мігрантам рейси до Мінська, посилаючись на документи, знайдені принаймні в одного такого мігранта, який прибув до Вільнюса.

Сотні людей перетнули Литву після того, як Лукашенко заявив у травні, що його країна більше не буде перешкоджати мігрантам перетинати її західний кордон до ЄС.