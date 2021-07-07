Зеленський виступив за спільне з Литвою проведення Євробаскету

Президент України Володимир Зеленський пропонує організувати спільне проведення Україною та Литвою одного з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу. Про це, як повідомляє 7 липня офіційний сайт президента, Зеленський заявив у Вільнюсі на відкритті Конференції з питань реформ в Україні на тему «Сильна Україна у сильній європейській та євроатлантичній родині».

«Я переконаний, що для українців та литовців така ініціатива стане доброю нагодою об’єднати зусилля й довести, що ми здатні проводити великі події реально світового масштабу», – зазначив президент України.

Зеленський нагадав, що в Україні такий турнір міг бути проведений ще у 2015 році, готувалася відповідна інфраструктура, але з об’єктивних причин цей захід не відбувся.

Два роки тому Зеленський мав ідею проведення спортивного змагання, набагато масштабнішого за Євробаскет. 16 липня 2019 року глава держави на зустрічі з тодішнім міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим та президентом Національного олімпійського комітету України Сергієм Бубкою заявив, що хоче провести в Україні Олімпійські ігри.

До конкретних планів ця ідея не дійшла.

Сергій Бубка тоді зазначав, що найближчі Олімпійські ігри, на проведення яких Україна може подавати заявку, – це зимова Олімпіада у 2030 році чи літня – у 2032 році. Він вважав найбільш реалістичним проведення в Україні зимових чи літніх Юнацьких Олімпійських ігор.