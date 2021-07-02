Деякі заходи на Олімпіаді можуть закрити для глядачів через поширення штаму «Дельта»

Деякі заходи Олімпійських ігор у Токіо, що починаються пізніше цього місяця, можуть заборонити для глядачів через побоювання щодо поширення більш заразного штаму коронавірусу «Дельта», вперше виявленого в Індії.

Японська газета «Йоміурі» 2 липня повідомила, що організатори Олімпійських ігор у Токіо схиляються до заборони для глядачів, зокрема, нічних заходів.

Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга заявив 1 липня, що рішення щодо глядачів і надзвичайного стану в Токіо та інших частинах країни буде ухвалене наступного тижня.

«Існує ймовірність відсутності глядачів» на Іграх, сказав Суга. «Ми будемо діяти, виходячи з того, що безпека і захист японського народу є нашим пріоритетом», – наголосив він.

Початок Олімпійських ігор заплановано на 23 липня. Іноземним глядачам заборонено їх відвідувати.

Минулого місяця організатори за підсумками переговорів за участю влади Японії і Токіо і Міжнародного олімпійського комітету вирішили, що Олімпійські ігри в Токіо в липні і серпні нинішнього року пройдуть із глядачами на трибунах, проте їх число буде обмежене.

Рішення, ухвалене на тлі чергового зростання числа випадків COVID-19 в Японії, стало компромісом. Розглядалася і можливість проведення Ігор взагалі без глядачів.

На кожне зі змагань будуть допускати не більше ніж 10 тисяч глядачів, щоб трибуни не були заповнені більш ніж на 50 відсотків. Від глядачів будуть вимагати дотримання соціальної дистанції та інших заходів запобігання поширенню інфекції. При цьому проходження тестування обов’язковим не буде.

Організатори Ігор, які були перенесені з минулого року і офіційно вважаються Олімпіадою-2020, зіткнулися з масовими протестами. Противники проведення Олімпіади вимагають її скасувати, посилаючись на ризики, пов’язані з епідемією, і великі витрати, які лягають на плечі організаторів.

При цьому влада Японії попередила: в разі, якщо поширення коронавірусу прискориться, і в Токіо доведеться запроваджувати надзвичайний стан, Ігри можуть пройти без глядачів, або їхній ліміт буде скорочений. Остаточне рішення буде ухвалене після 12 липня.

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