Токійська пандемія косить олімпійські лави. Олімпіада-2020 в цифрах

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Керівники Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та уряд Японії продовжують підготовку до Олімпіади в Токіо, яка вже раз відклалася через спалахи COVID-19, незважаючи на занепокоєння, що спортивна феєрія може спричинити нову хвилю інфекцій.

Ось п’ять цифр, які потрібно знати щодо Олімпіади в Токіо, яка відбуватиметься на тлі пандемії коронавірусу:

0: Кількість іноземних глядачів

Закордонним глядачам заборонено в'їжджати до Японії на Ігри через занепокоєння громадськості щодо коронавірусу.

Обмеження поширюються на готелі, ресторани та транспортний сектор і, ймовірно, призведе до економічних збитків у 151 мільярд єн (1,4 мільярда американських доларів), повідомив Інститут досліджень Номури.

Що стосується місцевих глядачів, організатори Олімпійських ігор встановили обмеження на 50% і максимально змагання одночасно можуть відвідати до 10 тисяч людей. Прем'єр-міністр Йошіхіде Суга не виключає проведення Олімпіади взагалі без глядачів, якщо японську столицю повернуть в режим надзвичайного стану.

62%: Відсоток японців, які виступають за перенесення або скасування Ігор

В опитуванні, проведеному газетою Asahi Shimbun, опублікованому 21 червня, 62% респондентів заявили, що Олімпійські ігри слід знову перенести або взагалі скасувати, тоді як 34% сказали, що Ігри повинні відбутися цього літа.

Відсоток тих, хто віддає перевагу проведенню Ігор в липні та серпні, як планувалось, різко зростає порівняно з 14% місяць тому, оскільки церемонія відкриття Ігор, яка призначена на 23 липня, наближається.

25: Тільки 25 доз вакцин використано на 100 осіб в Японії

Згідно з даними моніторингової організації «Наш світ у даних», в Японії вводять близько 25 доз вакцин на 100 осіб, що значно нижче рівня, який спостерігається в решті країн з розвиненою економікою G7.

Кількість вакцин становить 95 доз на 100 людей у США та 79 у Німеччині. Ці цифри можуть не дорівнювати загальній кількості людей, які щеплені, оскільки вони отримують багаторазові дози.

Понад 80% спортсменів та спортивних функціонерів, які проживають в олімпійському містечку, будуть щеплені, коли Ігри почнуться за місяць, повідомляє МОК.

80 000: Кількість щоденних тестів на COVID-19 для спортсменів та членів делегацій

Організатори розраховують проводити до 80,000 тестів на коронавірус для спортсменів, тренерів та спортивних функціонерів, щоб забезпечити вдалу Олімпіаду.

Ігри в Токіо розраховуватимуть на 230 чергових лікарів та 310 медсестер на день, а організатори прагнуть повністю забезпечити Олімпіаду необхідними медичними працівниками до кінця місяця.

Громадськість занепокоєна можливим напливом іноземних відвідувачів, бо це може перетворити Олімпійські ігри в Токіо на подію суперпоширення вірусу, що, в свою чергу, може додатково ускладнити роботу медичної системи Японії.

15 мільярдів доларів: Стільки коштує Олімпіада за останніми підрахунками

Останній бюджет Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо в розмірі 1,64 трильйона єн (14,5 мільярда американських доларів) збільшився на 22% від попереднього, складеного до перенесення Ігор на рік, і більш ніж удвічі більший за розрахунковий бюджет у 800 мільярдів єн на момент змагання за право проводити Олімпіаду-2020.

Витрати, поділені на три частини між трьома організаторами Олімпійських ігор, урядом Токіо та центральним урядом Японії, причому Токіо, яке прийматиме гостей, бере на себе найбільші витрати. (1 долар = 110,1 єни).