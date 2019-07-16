Президент України Володимир Зеленський хоче провести в Україні Олімпійські ігри.

«Нам потрібен певний план, що ми, скажімо, готові за 3-4 роки все побудувати, і тоді можемо бути в черзі і прийняти Олімпіаду. Ми повинні бути амбітними», – сказав Зеленський під час спілкування із міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим та президентом Національного олімпійського комітету України Сергієм Бубкою.

Він заявив, що треба «дати завдання нашим хлопцям, які шукають інвестиції, дати завдання нашому бюджету, щоб щорічно виділялися гроші на об'єкти, які нам потрібні, а потім будуть використані для Олімпіади».

Зі свого боку, Бубка зазначив, що найближчі Олімпійські ігри, на проведення яких Україна може подавати заявку, – це зимова Олімпіада у 2030 році чи літня – у 2032 році. Він вважає найбільш реалістичним проведення в Україні одні з наступних зимових чи літніх Юнацьких Олімпійських ігор.

У 2016 році на літній Олімпіаді в бразилькому Ріо-де-Жанейро Україна здобула дві золоті медалі, п'ять срібних та чотири бронзові. На зимовій Олімпіаді у 2018 році Україна мала лише одне «золото».