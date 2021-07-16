В офісі Радіо Свобода в Мінську виламали двері, затримані журналісти

В офісі білоруської служби Радіо Свобода в Мінську під час обшуку 16 липня були виламані кілька дверей, силовики винесли з приміщення техніку. Про це повідомляють незалежні телеграм-канали, а також колишній співробітник Радіо Свобода, громадський діяч Франак Вячорка.

Сайт білоруської служби раніше сьогодні повідомив про обшуки у кількох журналістів, пов’язаних із Радіо Свобода та телеканалом «Белсат». Після обшуків за місцем проживання були затримані журналіст Радіо Свобода Олег Грузділович та колишня співробітниця цього ж ЗМІ Інна Студзинська.

Обшуки у правозахисних, інших неурядових організаціях та журналістів тривають у Білорусі вже третій день поспіль.

Прийшли до всіх

Як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, за наявною інформацією:

Силовики прийшли 16 липня до квартири журналіста Радіо Свобода Валентина Жданка і почали обшук.

і почали обшук. Колишню журналістку Радіо Свободи Інну Студзінську затримали, а в жовтні 2020 року її акредитацію на роботу в Білорусі анулювали. ЇЇ будинок теж обшукали.

затримали, а в жовтні 2020 року її акредитацію на роботу в Білорусі анулювали. ЇЇ будинок теж обшукали. Дружина журналіста Олега Груздзіловича, якого також минулого року позбавили акредитації на роботу в Білорусі, повідомила, що її чоловіка затримали.

«Олежку забрали в наручниках. Його та мої телефони, усі комп’ютери та ноутбуки конфіскували. Було 9 осіб. Вони також забрали з моєї кишені всі гроші, навіть білоруські рублі. Також 300 доларів, які залишалися на прожиття. Ми чекали цього щодня», сказала дружина.

Про обшук у журналістки Любові Луньової повідомив телеграм-канал «Белсат».

повідомив телеграм-канал «Белсат». «Белсат» також повідомив, що були виламані також двері двері квартири, де зареєстрована журналістка Марія Арцибашава. ЇЇ на той момент у квартирі не було.

Ведучий ток-шоу «Кожен з нас» на телеканалі «Белсат» та курсів «Знову мова» Гліб Лобадзенка повідомив про обшук у своєму будинку. О 12.25 він написав у Facebook: «Дякую всім, хто хвилювався, я вдома».

повідомив про обшук у своєму будинку. О 12.25 він написав у Facebook: «Дякую всім, хто хвилювався, я вдома». Силовики також прийшли за Галиною Абакунчик , яка співпрацювала з «Белсатом».

, яка співпрацювала з «Белсатом». А Відповідно до статті 293 Кримінального кодексу Білорусі, Г анну Галоту , ведучу програми «Хитрі новини» на телеканалі «Белсат», затримали.

, ведучу програми «Хитрі новини» на телеканалі «Белсат», затримали. Обшуки розпочались у гомельського журналіста Євгена Меркіса, і для нього це вже другий обшук за рік. Попередній був у лютому, написав Меркіс у Facebook.

Співробітники Брестського відділу карного розшуку відвідали журналіста Віктора Ярашука в Пінську. Правоохоронці вилучили комп’ютер та мобільний телефон. Журналіст вільний. Обшуки також проводилися у квартирах пінського журналіста Андрія Якімуша та його матері. Сам Якімуш перебуває за кордоном.

в Пінську. Правоохоронці вилучили комп’ютер та мобільний телефон. Журналіст вільний. Обшуки також проводилися у квартирах пінського журналіста та його матері. Сам Якімуш перебуває за кордоном. Як повідомляло Єврорадіо, силовики з самого ранку побували в квартирі журналіста Ігоря Ільяша, чоловіка політв'язня режиму Лукашенка – Катерини Андрєєвої , і одного з авторів книжки «Білоруський Донбас» про роль білорусів у російсько-українській війні на сході України, уривки з якої друкувало Радіо Свобода.

, і одного з авторів книжки «Білоруський Донбас» про роль білорусів у російсько-українській війні на сході України, уривки з якої друкувало Радіо Свобода. Пізніше «Белсат» повідомив, що співробітники Слідкому Білорусі жорстоко поводився з Ілляшем.

Також силовики провели обшук у гродненського журналіста-фрілансера Олексія Кайріса. До Гродно також приїхали журналісти Павло Можейко та Христина Чарнявська, які співпрацюють з «Белсатом».

та які співпрацюють з «Белсатом». Провели обшук і у фотографа-фрілансера з Гродно Олександра Саєнка. Під час обшуку у нього вилучили два телефони, дві камери та флешку, повідомляє Hrodna.life .

Під час обшуку у нього вилучили два телефони, дві камери та флешку, повідомляє . Брестські журналісти, які писали матеріали для «Белсату», Олесь Левчук та Мілана Харитонова , перебувають у Грузії, проте силовики провели обшук у батьків Левчука, нічого не забравши.

, перебувають у Грузії, проте силовики провели обшук у батьків Левчука, нічого не забравши. Також обшук розпочався у директора громадського об’єднання «Екодом» Марини Дубіної за місцем проживання за статтями 293 Кримінального кодексу Білорусі «організація масових заворушень» та 342 «організація групових дій, які грубо порушують громадський порядок». Сама Дубіна немає вдома.

за місцем проживання за статтями 293 Кримінального кодексу Білорусі «організація масових заворушень» та 342 «організація групових дій, які грубо порушують громадський порядок». Сама Дубіна немає вдома. Обшук провели і у правозахисниці Галини Устинової . Галина є членом правління «Правової ініціативи».

. Галина є членом правління Також було проведено обшук у члена правління «Правової ініціативи» Євгена Пугача. Силовики вилучили техніку.

Також виламали двері офісу незалежної профспілки РЕП у Мінську. І співробітники служби безпеки прийшли до соціально-освітнього закладу TimeAct, передає Єврорадіо.

14 липня в офісах 23 білоруських неурядових організацій – від правозахисних груп до творчих спілок та дослідницьких центрів – тривали обшуки. Затримано щонайменше 9 правозахисників. Обшуки тривали і 15 липня.

Раніше міністр закордонних справ Володимир Макей попереджав, що громадянське суспільство зникне в Білорусі у відповідь на розширення санкцій проти Лукашенко та його оточення.

«Я відчуваю, що ми повернулися до сталінізму, десь у 1937 році. Щоранку – погроми та набіги», – написав у Twitter Франак Вячорка, радник білоруської опозиційної лідерки Світлани Тихановської.

Білоруська влада вирішила закрити критичні та недержавні ЗМІ та правозахисні органи після масових акцій протесту в серпні минулого року після президентських виборів, які, за словами опозиції, були сфальсифіковані.

Асоціація журналістів заявила, що отримала повідомлення від 15 липня про те, що їй дають один день на те, щоб «вжити заходів для усунення» відмови у наданні всієї документації із викладом контрактів на юридичні адреси деяких філій організації, як того вимагає Міністерство юстиції Білорусі.

Білоруська опозиція та Захід заявляють, що Тихановська, яка виїхала з країни до Литви через небезпеку, виграла на президентських виборах. Але ЦВК Білорусі в шосте поспіль проголосила перемогу Олександра Лукашенка.

Почалися акції протесту, які жорстоко придушувалися. Застосовувалося побиття і катування. Активістів арештовували, багатьох тримають в ув'язненні, а деякі зникли безвісти.

Захід відмовився визнати оголошені результати голосування і визнати Лукашенка законним лідером Білорусі. Проти диктатора та його оточення були запроваджені санкції.

Після силового затримання та повернення пасажирського літака в аеропорт Мінська, а потім арешту опозиційного блогера Романа Протасевича, ЄС наклав подальші далекосяжні санкції на режим Лукашенка.