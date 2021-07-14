З лідером правозахисного центру «Вясна» в Білорусі зник зв’язок після обшуків

Після обшуків, які білоруські силовики провели у правозахисних організаціях Білорусі, немає зв’язку з лідером центру «Вясна» Алесем Бєляцьким, повідомили його колеги.

У Білорусі вранці 14 липня пройшли обшуки у кількох співробітників цієї організації. Представники силових відомств прийшли до юриста Володимира Лабковича, члена ради організації Валентина Стефановича, а також до правозахисника гродненського відділення «Весни» Віктора Сазонова.

Відомо, що до Сазонова прийшли співробітники Департаменту фінансових розслідувань Білорусі.

Після обшуку Валентина Стефановича співробітники правоохоронних органів відвезли його з собою. У Мінську затримали журналіста і правозахисника Сергій Сися, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Обшуки відбулися також в офісі Центру правової трансформації Lawtrend і його директорки Ольги Смолянко. Представники Слідчого комітету прийшли також в мінський офіс руху «За свободу».

У березні Слідчий комітет Білорусі порушив відносно «Вясни» кримінальну справу за статтею про організацію і активну участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок. Слідство стверджує, що організація здійснює фінансування та інше матеріальне забезпечення незаконних масових заходів.

9 липня білоруські правоохоронні органи провели обшуки у журналістів кількох видань – «Наша Ніва», Onliner, «Брестська газета», «Віртуальний Брест». «Наша Ніва» повідомила про припинення роботи в країні через зростання тиску влади.

У травні білоруська влада заблокувала сайт Tut.by. МВС Білорусі вимагає визнати екстремістською «інформаційну продукцію» Tut.by. Нині редакція поширює свої матеріали через сайти-дзеркала.

Ці видання і правозахисний центр «Вясна» активно висвітлювали протести, що розпочалися в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року. Учасники протестів вимагають відставки Олександра Лукашенка і проведення нових виборів.