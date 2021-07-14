Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Євросоюзі обіцяють «наслідки» після обшуків та затримань правозахисників у Білорусі

Петер Стано зазначив, що обшуки пройшли, зокрема, в правозахисному центрі «Вясна» та Гельсіньському комітеті

Речник Європейської служби із зовнішніх справ Петер Стано прокоментував обшуки та затримання в низці неурядових організацій Білорусі 14 липня.

Стано зазначив, що обшуки пройшли, зокрема, в правозахисному центрі «Вясна» та Гельсіньському комітеті.

«Режим Лукашенка, який боїться незалежних голосів, тепер починає повномасштабну атаку, щоб змусити їх назавжди замовкнути. Грубі порушення прав і свобод людини – це матиме наслідки», – написав Стано у своєму твітері.

З ранку 14 липня силовики провели обшуки у правозахисників та інших неурядових організацій. Відомо, що затримані понад 10 людей.

Міністр закордонних справ Володимир Макей 10 квітня попереджав про ймовірний тиск на громадянське суспільство Білорусі, заявляючи, що це може стати відповіддю Мінська на західні санкції.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG