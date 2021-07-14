У Євросоюзі обіцяють «наслідки» після обшуків та затримань правозахисників у Білорусі

Речник Європейської служби із зовнішніх справ Петер Стано прокоментував обшуки та затримання в низці неурядових організацій Білорусі 14 липня.

Стано зазначив, що обшуки пройшли, зокрема, в правозахисному центрі «Вясна» та Гельсіньському комітеті.

«Режим Лукашенка, який боїться незалежних голосів, тепер починає повномасштабну атаку, щоб змусити їх назавжди замовкнути. Грубі порушення прав і свобод людини – це матиме наслідки», – написав Стано у своєму твітері.

З ранку 14 липня силовики провели обшуки у правозахисників та інших неурядових організацій. Відомо, що затримані понад 10 людей.

Міністр закордонних справ Володимир Макей 10 квітня попереджав про ймовірний тиск на громадянське суспільство Білорусі, заявляючи, що це може стати відповіддю Мінська на західні санкції.