У Мінекономіки розповіли, чи розглядають можливість відмови від імпорту білоруських товарів та електроенергії

У разі, коли інші держави обмежують реалізацію законних прав України, може застосовуватися повне або часткове ембарго на торгівлю. Про це повідомили у Міністерстві економіки України у відповідь на запит Радіо Свобода щодо можливості відмови від імпорту білоруських товарів та електроенергії.

«У разі, якщо інші держави, митні союзи або економічні угруповання обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України, у відповідь на такі дії можуть застосовуватися адекватні заходи. Серед таких заходів є застосування повної або часткової заборони (повне або часткове ембарго) на торгівлю», – мовиться в повідомленні.

У міністерстві додали, що підтримують необхідність застосування в установленому порядку санкцій щодо осіб, дії яких створюють загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету, територіальній цілісності України.

Раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії до 1 жовтня 2021 року.

Запит Радіо Свобода стосувався змісту звернення громадських організацій, які 25 травня закликали український уряд та органи місцевого самоврядування відмовитися від закупівель у Білорусі електроенергії, нафтопродуктів, промислової хімії та продуктів автомобільної промисловості.

Те ж звернення пропонує РНБО запровадити секторальні економічні санкції проти Білорусі та персональні санкції щодо білоруських компаній та їхніх власників, які перебувають під санкціями ЄС, а також щодо білоруських олігархів, які, за твердженням авторів, спонсорують режим Олександра Лукашенка (в тому числі Олексія Алєксіна та Миколу Вороб’я).

Також громадські організації закликали Кабінет міністрів надати громадянам Білорусі, які виїхали через політичні репресії, статус «тимчасового захисту».