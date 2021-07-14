У Білорусі тривають обшуки у 18 неурядових організаціях та затримання активістів

Білоруські силовики прийшли з обшуками до офісів 18 неурядових організацій, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Наразі відомо про затримання щонайменше понад 10 людей.

Зокрема, обшук триває в правозахисній організації «Весна» у рамках кримінальної справи про порушення громадського порядку та ухилення від сплати податку.

Серед затриманих – член Ради організації, віцепрезидент Міжнародної федерації за права людини FIDH Валентин Стефанович і ще низка людей. Крім того, колеги не можуть зв’язатися з головою «Весни» Алесем Бєляцьким.

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Вранці 14 липня силовики прийшли з обшуками до юриста правозахисного центру «Весна» Володимира Лобковича, після чого юриста та його дружину Ніну забрали на допит до Слідчого комітету.

Згодом з обшуком співробітники Департаменту фінансових розслідувань прийшли з обшуком до гродненського правозахисника Віктора Сазонова.

Слідчі дії також тривають у житлі директорки Центру правової трансформації Lawtrend Ольги Смолянки та в офісі організації, а також у мінському офісі руху «За свободу». Лідера руху Юрія Губаревича не затримували, але конфіскували біло-червоно-білі національні стяги, поліграфію, передвиборчу агітацію та посвідчення кількох членів організації.

Обшуки пройшли також в офісах низки інших організацій, а також у домівках їхніх членів та очільників.

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Міністр закордонних справ Володимир Макей 10 квітня попереджав про ймовірний тиск на громадянське суспільство Білорусі, заявляючи, що це може стати відповіддю Мінська на західні санкції.

«Будь-яке подальше посилення санкцій призведе до того, що громадянська спільнота, на яку вони покладаються, перестане існувати. І це буде, я вважаю, абсолютно обґрунтовано в цій ситуації», – заявив Макей.

Напередодні верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель погодився з головою МЗС Литви Габріеліусом Ландсбергісом щодо необхідності подальших санкцій проти Білорусі через потік мігрантів з цієї країни.