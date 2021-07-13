Путін і Лукашенко домовилися про незмінність ціни на російський газ для Білорусі

Президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко зустрілися 13 липня, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

За повідомленням, Путін і Лукашенко домовилися про кредитну підтримку Білорусі у зв’язку з податковим маневром у Росії, повідомив журналістам за підсумками переговорів у Санкт-Петербурзі речник російського президента Дмитро Пєсков.

«Ми домовилися про розмір кредитної підтримки у зв’язку з податковим маневром у Росії», – сказав Пєсков.

Читайте також: Литва закликає ЄС до нового раунду покарань для Білорусі через кризу мігрантів

Він також повідомив, що Путін і Лукашенко домовилися про збереження цін на російський газ у 2022 році на нинішніх рівнях. Крім того, були узгоджені заходи співпраці у конкретних сферах, зокрема в енергетичній.

Пєсков зазначив, що Путін і Лукашенко провели «ґрунтовну і тривалу розмову». Зустріч тривала більше п’яти годин.

Нафтовий податковий маневр Росії, який вона здійснює з 2019 року полягає в поступовій заміні експортного мита податком на видобуток корисних копалин. Очікується, що експортні мита зменшуватимуться одночасно зі збільшенням ПЗКВ.