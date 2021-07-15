Литва просить допомоги в Греції та Іраку через наплив мігрантів із Білорусі

Литва може й надалі стикатися з «несподіваним» сплеском прибуття мігрантів з третіх країн через зусилля Білорусі, заявила прем’єр-міністерка балтійської країни Інґріда Сімоните. Про це вона зазначила під час свого візиту до столиці Греції Афін 15 липня.

За даними голови уряду, з початку 2021 року кордон між Білоруссю та Литвою незаконно перетнули в 20 разів більше людей, ніж у 2020 чи 2019 роках.

Сімоните зустрілася зі своїм грецьким колегою Кірьякосом Міцотакісом. Після вона зазначила в спілкуванні з журналістами, що до деяких країн Євросоюзу потрапляє більше мігрантів, але «найбільше лікає тренд».

«Ми ніколи не були на маршруті (міграції – ред.)… людей, які намагаються потрапити до Європейського Союзу, тому це дещо несподівано», – сказала політикиня.

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Міцотакіс назвав потік мігрантів «спланованим зусиллям» Білорусі, здійсненим з метою тиску на країну-сусіда. Він назвав дії Мінська «просто неприйнятними».

Інґріда Сімоните прибула до Афін, аби обговорити досвід Греції, яка мала справу з кризою мігрантів з 2015 року, у тому, щоб пришвидшувати процедури надання притулку, розгортання потужностей і повернення назад тих, для надання захисту кому немає підстав.

Тим часом міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс відвідав Ірак, аби заохотити тамтешній уряд обмежити ймовірне незаконне транспортування мігрантів до Литви через Мінськ.

Міністр закордонних справ Іраку Фуад Хуссейн пообіцяв розслідувати «плани з незаконного перевезення іракців до Європи».

«Ми не потерпимо контрабандстів у нашому суспільстві. Наш обов’язок захищати наших громадян, незалежно від того, перебувають вони всередині країни або за її межами», – заявив Хуссейн.

Ландсбергіс звинуватив Білорусь у використанні іракців «для тиску на його країну та Європейський Союз».

«Ми відчуваємо, що іракцям обіцяють легку поїздку до Європи, а вони опиняються в лісі. Вони були обдурені і витратили багато грошей... Існує взаємна необхідність у тому, щоб зупинити цю мережу нелегальної міграції», – додав голова МЗС Іраку.

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З початку року Литва затримала понад 1700 мігрантів, що прибули з Білорусі, порівняно з 81 людиною за весь 2020 рік. Лише в липні 1 100 мігрантів перетнули кордон, прямуючи з Білорусі в Литву.

Вільнюс та ЄС звинуватили Мінськ у організації нелегального переправлення мігрантів через кордон, аби справити тиск на Литву, яка є однією з найбільш послідовних критиків Олександра Лукашенка та надає підтримку й притулок білоруській опозиції.