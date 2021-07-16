У Білорусі силовики прийшли з обшуками до журналістів

За домашніми адресами понад десятка білоруських журналістів зранку 16 липня прийшли силовики, відбуваються обшуки, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Зокрема, обшук відбувається у квартирі журналіста Радіо Свобода Валентина Жданка. Затримана після обшуку колишня журналістка Радіо Свобода Інна Студзінська, у якої в жовтні 2020 року анулювали акредитацію на роботу в Білорусі.

Обшуки також відбулися у журналістів, які співпрацюють із телеканалом «Белсат», а також працівників кількох місцевих засобів інформації.

14 липня обшуки відбулися в офісах 23 неурядових організацій – від правозахисних груп до творчих спілок та дослідницьких центрів. Затримано щонайменше 9 правозахисників. Обшуки тривали також 15 липня.