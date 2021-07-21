Білорусь стає джерелом нестабільності – радник Держдепартаменту США

Сполучені Штати прагнуть бачити демократичні зміни в Білорусі, натомість ця країна стає джерелом нестабільності. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода сказав 21 липня радник Держдепартаменту США Дерек Шолле.

«На жаль, ми бачимо, що все рухається у неправильному напрямку практично у всіх сферах. І це погано як для самих білорусів, так і для всього регіону. Це нас дуже непокоїть. Ми бачили, як цивільний літак примусово посадили у Білорусі, і, за визначенням, це вже є загрозливим актом. І наслідком цього є обмеження польотів над територією Білорусі. Тож шлях, який, здається, обрали у Мінську, – хибний. Але водночас ми бачимо сильне бажання з боку білоруського народу обирати свою долю, відстоювати ліберальні демократичні цінності. І це те, що США та наші європейські партнери дуже підтримують», – наголосив Дерек Шолле.

Цього тижня він разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном був учасником зустрічі з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. Учасники зустрічі обговорили викрадення літака Ryanair, напад на громадянське суспільство та незалежні ЗМІ в Білорусі, організовану режимом Олександра Лукашенка міграцію до Литви як спробу помститися Європейському союзу.