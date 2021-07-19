Лідерка білоруської опозиції зустрілася у Вашингтоні з держсекретарем США

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська 19 липня у Вашингтоні провела переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, заступником державного секретаря Вікторією Нуланд та радником Державного департаменту США Дереком Шоллом, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Учасники зустрічі обговорили викрадення літака Ryanair, напад на громадянське суспільство та незалежні ЗМІ в Білорусі, організовану режимом Олександра Лукашенка міграцію до Литви як спробу помститися Європейському союзу. Білоруська опозиційна лідерка високо оцінила допомогу посла США в Білорусі Джулі Фішер.

На зустрічі Світлана Тихановська закликала США:

- прийняти пакет надзвичайної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ, проєктів Youtube, телеграм-каналів та журналістських розслідувань;

- розширити допомогу громадянському суспільству, репресованим та приватному бізнесу в Білорусі, політичним в’язням та їхнім сім’ям;

- збільшити кількість стипендіальних програм для підтримки студентів та дослідників;

- дати сигнал Росії про те, що підписані контракти та угоди з режимом не будуть юридично визнані та анульовані: «Росія може відігравати конструктивну роль у вирішенні кризи в Білорусі – шляхом діалогу та участі в конференції щодо Білорусі – тоді Лукашенко не ставитиме під сумнів суверенітет Білорусі та безпеку всього регіону» ;

- посилити політичний та економічний тиск на режим разом із партнерами;

- надавати дипломатичну підтримку білоруським демократичним силам в інших країнах;

- узяти активну участь в організації та проведенні конференції високого рівня щодо врегулювання кризи в Білорусі.

Державний секретар прийняв Тихановську у залі прийомів Держдепартаменту, переговори тривали близько годину. Блінкен сказав, що постійно контактував з Білим домом та президентом Джо Байденом, і вони обговорювали білоруське питання.