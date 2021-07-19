Тихановська в США зустрілася з білоруською діаспорою

Сотні білорусів з біло-червоно-білими прапорами прийшли на зустріч із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською 18 липня в центрі Вашингтона, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

«Я також просто білоруска. І на кожному з нас лежить відповідальність. Питають: «Що ми можемо зробити, щоб усе змінити?». А ми вже робимо. Не буде так, що щось станеться і все зміниться. Не буде такого, що хтось прийде і всіх врятує. Це в руках білорусів всередині країни – і вас із нами. Це процес. І ми в ньому, насправді, перемагаємо. Ми вже рік чинимо опір. У них є зброя, у них сила, вони всіляко намагатимуться змусити людей замовкнути», – прокоментувала зустріч Тихановська.

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Вона закликала учасників зустрічі продовжувати підтримувати політв’язнів листами та матеріальною допомогою, брати участь у акціях солідарності.

«Кожна крапля допомоги важлива. А якщо нас дев’ять мільйонів, це ціле море допомоги», – заявила опозиціонерка.

В інтерв’ю російському виданню ТАСС Тихановська заявила, що планує провести зустрічі з президентом США Джо Байденом та держсекретарем Ентоні Блінкеном під час поїздки до Вашингтона. Однак поки що вона не може підтвердити, чи такі зустрічі заплановані.

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Тихоновська очікує, що США можуть взяти на себе роль посередника в переговорах між опозицією та білоруською владою. Вона також планує обговорити з владою США підтримку громадянського суспільства в країні.

Окрім того, Тихановську запросили на урочисте відкриття двопартійного білоруського кокусу «Друзі Білорусі» в Конгресі США – групи американських конгресменів, які працюватимуть винятково по темі Білорусі. Вона також планує зустрітися з членами Палати представників США від Демократичної та Республіканської партій, із головою USAID Самантою Пауер, а також низкою американських медіа.

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