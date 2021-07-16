«Залякування не змусить замовкнути нашу журналістику» – президент RFE/RL про арешти журналістів у Мінську

Керівник Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай прокоментував обшуки та затримання журналістів, пов’язаних із білоруською службою компанії.

Флай назвав обшуки та арешти доказами «деспотичного бажання режиму Лукашенка втримати владу за будь-яку ціну».

«Десятиліттями Радіо Свобода було джерелом новин та натхнення для народу Білорусі. Криміналізація незалежної журналістики Лукашенком є цинічною спробою здійснювати абсолютний контроль над тим, що бачить і чує білоруський народ. Ми закликаємо режим негайно звільнити наших журналістів та повернути наше майно. Тактика залякування не змусить замовнкути нашу журналістику», – йдеться в заяві президента RFE/RL.

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16 липня в офісах та квартирах журналістів Радіо Свобода, телеканалу «Белсат» та інших ЗМІ відбулися обшуки. Зокрема, після обшуків за місцем проживання були затримані журналіст Радіо Свобода Олег Грузділович та колишня співробітниця цього ж ЗМІ Інна Студзинська.