МЗС закликає Росію «негайно звільнити» Єсипенка та інших ув’язнених українців

Міністерство закордонних справ України 15 липня висловило протест проти звинувачень, які російська влада в окупованому Криму висунула фрілансеру проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владиславу Єсипенку.

У відомстві назвали обвинувачення щодо українського журналіста «повністю безпідставними», а суд над ним – продовженням репресій, до яких Росія вдається в Криму.

«Російська Федерація має забезпечити повне дотримання своїх зобов’язань як держави-окупанта відповідно до норм міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зокрема гарантувати дотримання прав людини на тимчасово окупованих територіях. Росія повинна негайно звільнити Владислава Єсипенка та усіх незаконно утримуваних нею громадян України в Криму та на території РФ», – йдеться в заяві.

Читайте також: «Приклад залякування незалежних журналістів»: Денісова про обвинувальний акт Єсипенку

Міністерство закликало міжнародних партнерів України посилити тиск на Росію, зокрема санкційний, щоб змусити припинити порушення прав людини в Криму.

У підконтрольному Росії Сімферопольському районному суді 15 липня відбулося засідання у кримінальній справі стосовно заарештованого ФСБ Росії в Криму Владислава Єсипенка. На цьому засіданні російський прокурор оголосив обвинувальний висновок. Єсипенка звинувачують за статтею 223-1 Кримінального кодексу Росії (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв) і за статтею 222.1 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів).

Санкції обох статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сукупністю двох статей – 18 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав «знущанням зі справедливості» оголошення обвинувального висновку Єсипенку.

6 липня підконтрольний Росії суд продовжив на пів року арешт Владиславу Єсипенку. Відтак він залишиться у СІЗО до 18 грудня цього року.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реаліі), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами повідомила про «провокації російських спецслужб».

Правозахисники і активісти нині проводять акції на підтримку Владислава Єсипенка.