«Приклад залякування незалежних журналістів»: Денісова про обвинувальний акт Єсипенку

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що обвинувальний акт стосовно фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в окупованому Росією Криму.

«Владислава Єсипенка звинувачують у нібито «незаконному виготовленні вибухових речовин та зберіганні зброї». Владислав своєї вини не визнає! Такий обвинувальний акт є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідчення політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом», – написала Денісова у фейсбуці.

Омбудсмен закликала міжнародну спільноту продовжити санкційний і політичний тиск на Росію для звільнення всіх, кого Москва незаконно утримує в Криму та на Донбасі.

У підконтрольному Росії Сімферопольському районному суді 15 липня відбулося засідання у кримінальній справі стосовно заарештованого ФСБ Росії в Криму Владислава Єсипенка. На цьому засіданні російський прокурор оголосив обвинувальний висновок. Єсипенка звинувачують за статтею 223-1 Кримінального кодексу Росії (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв) і за статтею 222.1 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів). Санкції обох статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сукупністю двох статей – 18 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав «знущанням зі справедливості» оголошення обвинувального висновку Єсипенку.

6 липня підконтрольний Росії суд продовжив на пів року арешт Владиславу Єсипенку. Відтак він залишиться у СІЗО до 18 грудня цього року.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реаліі), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами повідомила про «провокації російських спецслужб».

Правозахисники і активісти нині проводять акції на підтримку Владислава Єсипенка.